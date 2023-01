PSG: quand les joueurs mettent les "gilets jaunes" face à Galtier

En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier est revenu sur un événement à l'entraînement ces derniers jours qui fait beaucoup parler.

C'est une image qui a fait sourire sur le toile ces dernières heures. On y voit tous les joueurs du PSG avec une chasuble jaune Une image banale, sauf qu'il ne s'agit pas là d'un exercice décidé par le staff, mais plutôt d'une initiative des joueurs en signe de "protestation", sur le ton de l'humour.

Il faut revenir quelques jours en arrière poiur comprendre: Christophe Galtier avait promis 2 jours de repos (mardi 24 et mercredi 25) après le match de coupe de France. Finalement il n’en a donné qu’un seul. A l'entraînement avant le match de Coupe de France, tous les joueurs débarquent sur la pelouse avec leur chasuble jaune, comme le montrent les images diffusées par le club. Sous les éclats de rire, on entend Kylian Mbappé déclarer, tout sourire: Là, c'est carton jaune, la prochaine fois, c'est carton rouge".

Galtier: "C'était un grand moment"

"C'était un grand moment, s'en est amusé Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi. Evidemment, il y a quelques semaines, quand on avait la planification, on avait décidé de donner deux jours de récupération et au fur et à mesure que les séances sont passées, je me suis dit qu'on n'avait que cette période là pour travailler. Je leur ai annoncé le vendredi ou le samedi qu'ils allaient avoir 1 jour et demi au lieu de 2 et les joueurs m'ont beaucoup fait rire (en mettant ce chasuble jaune, en écho aux mouvements de protestation des "gilets jaunes"). Mais derrière cette rigolade et cette discussion avec les joueurs, nous avons eu une très bonne séance d'entraînement et les séances qui ont suivi ont été très bonnes."