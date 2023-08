PSG: Quand Warren Zaïre-Emery enflamme le Parc, mégaphone en main

Le jeune milieu de terrain de 17 ans, étincelant face à Lens, a aussi fait le spectacle à la fin du match.

Il est peut-être le benjamin de l'effectif, mais Warren Zaïre-Emery, 17 ans, est en train de se tailler une belle place dans le coeur des supporters parisiens. Titulaire depuis le début de saison et l'arrivée de Luis Enrique, le jeune titi formé au club enchaîne les bonnes prestations, notamment la dernière en date samedi soir face à Lens, alors que le milieu de terrain semblait le point faible du PSG et l'endroit où allaient se concentrer les refforts de recrutement d'ici la fin du mercato vendredi soir.

Pas de quoi entamer la confiance du jeune parisien, qui, après avoir éteint le milieu lensois, a réveillé le Parc, mégaphone de la K-Soce à la main.

Il s'est ensuite confié sur son début de saison solide en zone mixte: "Il y a eu une très grande ambiance ce soir. J'espère qu'il y en aura d'autres, des grosses soirées comme ça. Je pense que je dois m'améliorer un peu partout. J'ai à mes côtés des très bons joueurs, je pense à Manu (Ugarte), il est fou, il récupère trop de ballons! C'est un grand plaisir de jouer avec lui et Vitinha. Luis Enrique est un très bon coach, il est proche de nous, les joueurs. Il veut qu'on crée des relations très vite, et on l'a bien appliqué ce soir. Kylian Mbappé fait un très gros match, avec "Ous'" (Dembélé), ils sont là pour nous créer des espaces, ouvrir l'espace au milieu, avec leurs qualités de vitesse et de percussion. Ils l'ont fait très bien."