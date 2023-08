Riolo ne comprendrait pas que le PSG ne se renforce pas au milieu en cette fin de mercato

À une semaine de la clôture du marché des transferts, le PSG semble ne plus être décidé à recruter au milieu de terrain. Au grand dam de Daniel Riolo, qui a pointé du doigt le manque de solutions consistantes dans ce secteur et le fait que Luis Enrique ne semble pas avoir poussé pour s'y renforcer.

Après la défense, tout pour l'attaque. Et le milieu dans tout ça? Le mercato estival arrive bientôt à son terme en Europe, et le Paris Saint-Germain, selon les informations de RMC Sport, ne devrait plus se renforcer davantage dans l'entrejeu.

Jusqu'à l'hiver prochain au moins, Paris s'avancera donc dans ce secteur avec Vitinha, Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Carlos Soler voire le polyvalent Danilo Pereira, tandis que les situations de Marco Verratti et Gini Wijnaldum restent en suspens. "On a l'impression que l'on découvre que le milieu de terrain est dépeuplé, alors que ça fait très longtemps que c'est le cas, déplorait Daniel Riolo mercredi soir dans "l'After foot" sur RMC. Et cet été, je m'attendais à ce que ça prenne une autre tournure au milieu."

"Si il n'y a pas de milieu qui arrive, c'est que visiblement Luis Enrique n'en a pas voulu"

Face à un secteur potentiellement insuffisant pour tenir la longueur et la comparaison, surtout en Ligue des champions, Riolo met en cause la gestion de Luis Enrique, et son inaction induite par la situation. "On va nous faire croire que Luis Enrique est un pantin? Aujourd'hui il n'y a pas de milieu de terrain, pour des raisons financières. Mais comme on a mis de l'argent à d'autres postes, on aurait pu en mettre sur les milieux de terrain. (...) Donc si il n'y a pas de milieu qui arrive, c'est que visiblement Luis Enrique n'en a pas voulu."

Après avoir investi une énorme somme sur un unique élément dans ce secteur (Manuel Ugarte, 60 millions d'euros), le PSG devrait concentrer ses derniers efforts sur le recrutement de Randal Kolo-Muani, et pourquoi pas de Bradley Barcola. "Je trouve ça dingue: envisager que la saison se fasse avec Ugarte, Zaïre-Emery et Vitinha, ou Fabian Ruiz ou Soler... J'ai du mal à l'envisager ce milieu de terrain", se désole Riolo.