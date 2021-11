PSG: selon Pochettino, la Ligue 1 est "plus physique" que la Premier League

Arrivé au PSG en janvier 2021 pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino s’est exprimé auprès du site de la Ligue 1 sur l’intensité du championnat français. Le coach argentin a même été invité à faire une comparaison avec la Premier League.

La saison dernière, le PSG avait perdu son titre de champion de France au détriment du Lille de Christophe Galtier, qui est aujourd’hui à Nice. Pour le moment, les Parisiens sont à la première place du championnat avec 10 points d’avance sur son dauphin Lens.

Malgré cette différence, le club de la capitale éprouve des difficultés dans le jeu face à plusieurs équipes de Ligue 1. Lors d’un entretien accordé au site du championnat, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a comparé la ligue française et la Premier League, que l’Argentin connaît bien depuis ses passages à Southampton et Tottenham: "Je ne dis pas que c’est un meilleur championnat que la Premier League, je pense que dans la façon dont les matchs sont ici, je pense qu’ils sont plus physiques que la Premier League".

L’ancien défenseur du PSG a aussi admis que la Ligue 1 est devenue un championnat compliqué à jouer: "J’ai l’impression que c’est une ligue très compliquée. Je pense que c’est la ligue la plus physique au monde. Je pense que le talent est incroyable (…) Chaque match, vous pouvez le voir, toutes les équipes ont de la qualité, ont la capacité de gagner les matchs, de ne jamais abandonner. Je pense que c’est une très bonne ligue, et nous sommes si heureux d’être là".

"Nous devons toujours adapter nos idées"

Dans cette interview, Mauricio Pochettino a aussi été invité à parler de l’identité de jeu qu’il veut transmettre à son équipe: "Je pense que nous devons toujours en tant qu’entraîneur, adapter nos idées. Le plus important est d'essayer de décider du plan pour eux (les joueurs), ou de leur stratégie pour performer de la meilleure façon et d'essayer de gagner des matchs, car c'est l'objectif de tout entraîneur. Notre identité, ou la façon dont nous aimons jouer, peut-être que dans différents clubs, nous pouvons peut-être utiliser cela à 100%. Dans des clubs différents, ça peut être un pourcentage plus élevé, à Paris c’est peut-être moins.

L’homme de 49 ans a également donné son avis sur la Ligue des champions, qui est souvent perçue comme le trophée à remporter en priorité à Paris. Mais l’Argentin refuse de faire de cette compétition une obsession: "Si on sent que c’est une obligation on commence à mettre des limites, à mettre trop de choses sur les épaules qui ne vont pas aider au final. C’est pourquoi nous devons vivre cette histoire en voulant gagner, sans avoir l’impression que c’est une obligation".