Bordeaux-PSG: Pochettino garde "un goût amer" malgré la victoire

Malgré la victoire à Bordeaux (2-3), le PSG n’a pas convaincu dans le jeu ce samedi, dans ce match de la 13e journée de Ligue 1. Son entraineur, Mauricio Pochettino, a notamment regretté les buts encaissés en fin de rencontre.

En encaissant deux buts en fin de match, le Paris Saint-Germain a terni ce qui aurait pu être une victoire facile à Bordeaux (3-2) ce samedi, même s’il n’avait pas été impressionnant dans le jeu. Mauricio Pochettino, l’entraineur du PSG, n’a pas pu complètement se satisfaire des trois points, qui lui ont laissé un "goût amer", quelques jours après un nul frustrant face au RB Leipzig en Ligue des champions (2-2).

"C’est comme ça. Nous avons dominé la partie, nous avons fait un bon match, nous avons eu le contrôle du jeu. C’est dommage qu’à la 80e minute nous ayons encaissé ce but et nous gardons un goût amer de ce résultat", a constaté le coach au micro de Canal +. La réduction du score par Alberth Elis, à un peu plus de dix minutes du terme, a en effet ouvert les vannes : à la 90e+2, les Parisiens ont encaissé un nouveau but par l’intermédiaire de M’Baye Niang, qui n’a toutefois pas eu de conséquence sur l’issue du match.

Une rencontre "pas dominée"

"La sensation qui prédomine c’est d’avoir encaissé deux buts et de ne pas avoir su dominer cette rencontre", a soupiré Pochettino, qui a quand même tenu à tirer des enseignements du match. "Nous avons fait pas mal de choses positives. Nous avions des combinaisons et un jeu un peu plus fluide. Nous devons jouer un peu plus simple à l’avenir. Notre adversaire a été très solide." Pour s’en sortir avec une victoire, les Parisiens s’en étaient pourtant surtout remis à leurs individualités et leur qualités techniques, dont celles de Neymar, auteur d’un doublé.

"Les critiques sur le jeu? Je ne sais pas si c'est normal mais ça se respecte, a de son côté réagi Kylian Mbappé à l’issue de la rencontre. Chacun a le droit de donner son opinion. Les gens pensent qu'on joue mal... je pense qu'on ne joue pas très bien en ce moment mais on arrive à gagner. On va continuer à travailler parce que l'effectif est travailleur et conscient. Maintenant ce n'est pas si alarmant. Mais on va continuer à travailler."