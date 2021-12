PSG: sept absents à Lorient, dont Mbappé et Verratti

Pour le dernier match de l’année 2021 ayant lieu ce mercredi (à 21h) sur la pelouse de Lorient, le PSG comptera pas moins de sept absents. Parmi eux, il y a cinq blessés et deux joueurs suspendus: Kylian Mbappé et Marco Verratti.

Ce mercredi (à 21h), le PSG jouera un match aux allures de revanche. L’an dernier, les Parisiens avaient perdu de précieux points dans la course au titre au Stade du Moustoir en s’inclinant 3-2 face à Lorient. Cette saison, les troupes de Mauricio Pochettino ont plusieurs points d’avance sur leurs poursuivants mais voudront gagner afin de bien conclure cette année 2021.

Mais le coach argentin sera confronté à sept absents pour la rencontre face aux Merlus, actuellement 19es au classements. Suspendus à cause d’une accumulation de cartons jaunes: Kylian Mbappé et Marco Verratti ne participeront pas à cette rencontre. Un coup dur pour le club de la capitale, au vu de l’importance de l’attaquant et du milieu dans l’effectif. En l’absence du Français, c’est Lionel Messi qui devrait être la principale arme offensive des visiteurs.

Des retours de blessures après la trêve hivernale

Blessé depuis le match contre Saint-Etienne il y a plusieurs semaines, Neymar fera son retour à l’entraînement dans quatre à cinq semaines. Un futur retour de poids pour le PSG qui aura besoin de ses meilleures armes au moment d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions. Quant à Julian Draxler forfait depuis la dernière trêve internationale, il reprendra dès la fin de la pause hivernale.

Entré en jeu face à Feignies-Aulnoye en Coupe de France, Colin Dagba est victime d’une légère entorse de la cheville droite et sera de retour dans le groupe en janvier. De même pour Juan Bernat, dont la blessure évolue de façon positive. Placardisé depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa, victime d’une gêne au mollet gauche reprendra l’entraînement en même temps que les trois derniers joueurs cités.