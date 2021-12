Netflix annonce la sortie en janvier d'un documentaire sur la carrière de Neymar

Alors qu’il devrait être remis de sa blessure à la cheville gauche vers le milieu ou la fin du mois de janvier, Neymar verra dans le même temps un documentaire basé sur son histoire être diffusé, "Neymar, le chaos parfait". Netflix a publié ce mardi la bande-annonce, tandis que la sortie est prévue pour le 25 janvier 2022.

La carrière de Neymar est loin d’être un long fleuve tranquille. Aperçu comme un génie du football lors de ses premières années à Santos, l’attaquant a ensuite franchi un cap au FC Barcelone où il a rapidement été considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. En 2017, le Brésilien enflamme le mercato en rejoignant le PSG en échange d’une somme de 222M€.

Destiné à remporter le Ballon d’or un jour, le Parisien a vu de nombreuses blessures l’éloigner de son rêve. Un parcours digne d’une série, c’est pour cela que Netflix a décidé d’en faire une, sous forme de documentaire, basée sur différentes étapes de la carrière de Neymar. Dans une bande annonce, la plate-forme annonce que la sortie est prévue pour le 25 janvier 2022. Moment où le Brésilien sera peut-être remis de sa blessure à la cheville gauche, survenue lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-1).

Neymar: "Tous ceux qui m’ont cassé verraient qui je suis"

"Neymar, le chaos parfait", voilà le nom de la série qui retracera des périodes de la vie du joueur de 29 ans. Dans le trailer, ce dernier explique comment il commencerait la série: "Je commencerais par parler de mes actes et je porterais un jugement sur moi. Neymar est un monstre, et tout ça. Je raconterais mon histoire et tout changerait, puis tous ceux qui m’ont cassé verraient qui je suis."

À coup sûr, cet évènement devrait attirer de nombreux fans de football à travers le monde devant leur écran. Rendez-vous le mardi 25 janvier 2022.