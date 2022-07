Mercato: Mancini conseille à Scamacca de rejoindre le PSG

Interrogé sur le cas de Gianluca Scamacca, annoncé au PSG, le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, conseille l’attaquant de Sassuolo de rejoindre le champion de France même s’il "doit encore progresser, surtout dans le caractère".

Le PSG et Sassuolo n’ont pas encore trouvé d’accord pour Gianluca Scamacca mais ce possible transfert a été validé par Roberto Mancini. Le sélectionneur de l’Italie conseille à son jeune attaquant de rejoindre le club parisien dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport dans le cadre de l’anniversaire du sacre européen de la Nazionale.

>> Les infos mercato en direct

"Jouer à l'étranger offre de l'expérience, un football différent"

"Une mauvaise nouvelle? Non, au contraire. Je lui conseillerais, déclare Mancini dans le quotidien transalpin. Jouer à l'étranger offre de l'expérience, un football différent, des autres situations, ça aide à grandir". Avant d’énumérer les qualités et défauts du buteur de Sassuolo: "Il a tout pour devenir un grand buteur. Mais il doit encore progresser, surtout dans le caractère: quand le niveau s'élève, les qualités techniques et physiques aident, mais elles ne suffisent pas".

Gianluca Scamacca a découvert la sélection en septembre dernier et a depuis porté le maillot azzurro à sept reprises, sans pour le moment parvenir à marquer. La semaine dernière, RMC Sport indiquait que le PSG temporise dans ce dossier devant l'importante somme (50 millions d’euros) réclamée par son club pour le libérer, à quatre ans de la fin de son contrat. Si Sassuolo n’a plus de nouvelles, le champion de France n’a pas encore abandonné cette piste.