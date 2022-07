Mercato: le PSG courtiserait Thuram

Selon les informations de L’Équipe, Khéphren Thuram intéresse le directeur sportif du PSG Luis Campos. Le milieu de terrain niçois a évolué la saison passée sous les ordres de Christophe Galtier, ce qui pourrait faciliter sa venue.

Une pépite dans les bagages de Christphe Galtier? D’après les informations de L’Équipe, le PSG serait intéressé par le milieu de terrain niçois Képhren Thuram, qui a évolué sous les ordres du nouvel entraîneur parisien la saison passée. Une arrivée qui viendrait renforcer l’entrejeu du champion de France, déjà étoffé par la venue de Vitinha.

"Je ne pense pas qu’à court terme, il ait envie ni intérêt à aller ailleurs", avait déclaré Fournier

Auteur de 41 matchs la saison passée dont 36 de Ligue 1 avec le Gym, le joueur formé à Monaco a été l’un des hommes fort de Galtier, permettant au club d’atteindre la finale de la Coupe de France et bouclant l’exercice à la cinquième place de Ligue 1. "Je crois que ces joueurs (Thuram et Gouiri) sentent qu’ils sont dans un club ambitieux sportivement et un club sérieux. Je ne pense pas qu’à court terme, ils aient envie ni intérêt à aller ailleurs", avait déclaré l’ancien directeur du football Julien Fournier au micro de RMC Sport en mars dernier. Thuram est sous contrat sur la Côte-d’Azur jusqu’en 2025.

L’Équipe indique en revanche que le PSG doit d’abord dégraisser et espère ainsi intégrer Gueye et Danilo dans d’éventuels opérations pour faire baisser les indemnités de transfert. Le club parisien souhaite également engranger quelques millions d’euros sur les ventes de Kurzawa, Herrera, Icardi et Wijnaldum.