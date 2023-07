Comment Wenger a l'intention de mener sa révolution du football avec la règle du hors-jeu

En charge du Développement du football à la Fifa, Arsène Wenger fait en sorte d'accélérer les modifications qu'il souhaite apporter à la règle du hors-jeu, de sorte qu'elle soit plus favorable aux attaquants.

L’arbitrage évolue et tente de s’adapter aux nouvelles exigences. Samedi dernier, l’IFAB a légiféré et intégré des modifications aux lois du jeu dont elle est garante, des changements qui seront effectifs dès cette saison. Mais une nouvelle révolution du football est à prévoir dans le courant de l’année, elle concerne la règle du hors-jeu. Arsène Wenger en est l’instigateur. L’ancien entraîneur d’Arsenal, aujourd’hui directeur du Développement du football mondial à la Fifa, consacre une partie de son temps à l’émergence de nouvelles règles censées favoriser la fluidité du jeu, vers un football plus offensif, moins cadenassé. Plus spectaculaire, en somme.

Après avoir organisé la délibération, Wenger a tranché, selon Marca, en proposant de modifier la règle du hors-jeu, et de la rendre plus favorable à l'attaquant. L'idée qu'il porte depuis 2020 est de permettre à l’attaquant d’être devant le défenseur, à condition de garder une partie de son corps en contact avec son vis-à-vis pour jouer le ballon. Un joueur dont une partie du corps, même infime, serait couverte, pourrait filer au but et marquer, sa position serait jugée licite.

Wenger avait défendu le projet de cette nouvelle règle en ces termes il y a trois ans. "Pour l'instant, vous êtes hors-jeu si une partie de votre corps avec laquelle vous pouvez marquer dépasse le corps du défenseur, avait-il rappelé. Je voudrais qu'il n'y ait pas hors-jeu aussi longtemps qu'une partie de votre corps avec laquelle vous pouvez marquer est sur la même ligne que le défenseur."

"À un moment donné, des mesures seront prises et il se peut même que l'on détermine qu'avec cinq ou six centimètres, il n'y a pas de hors-jeu. Tout est à l'étude", auraient déclaré des sources internes à l’IFAB à Marca. Selon Marca, cette idée pourrait être testée dans plusieurs pays, comme l’Italie et la Suède, dans les semaines à venir. L’Italie avait déjà décidé de d'appliquer cette règle pour les sept dernières journées des championnats de Serie A et Serie B des U18, ainsi que lors des barrages et des finales, en 2022.