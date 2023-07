Football: loi "Dibu Martinez" et célébrations de but, voilà les règles qui changent officiellement en ce 1er juillet

L'IFAB, l'organisme qui détermine les règles du jeu, a publié ce samedi 1er juillet les changements qu'elle promettait d'opérer au printemps, avec notamment un plus grand encadrement du comportement du gardien sur les tirs au but.

Le gardien des lois du jeu a procédé à quelques modifications de ces règles dont il est le dépositaire. L’IFAB (International Football Association Board) a officialisé les modifications qu’il souhaitait apporter, des ajustements que l’on connaissait depuis le printemps, mais qui sont désormais entérinés et inscrits dans les textes comme faisant autorité.

Les célébrations de but seront prises en compte pour le temps additionnel

La loi 7 sur la durée du match stipule désormais que l’arbitre peut prolonger chaque période pour compenser le temps de jeu perdu occasionné par des célébrations de but, et ce "afin de souligner qu’elles génèrent souvent une grande quantité de temps perdu, qui doit être compensée par l’arbitre".

"Le gardien doit veiller à respecter l'adversaire"

A partir d’aujourd’hui, un buteur qui prolonge sa joie d’avoir marqué doit avoir à l’esprit que le temps qu’il fait perdre à son adversaire sera autant de temps que ce dernier pourra consacrer à but victorieux, une éventuelle égalisation ou une réduction du score dans le temps additionnel. Un autre changement notable concerne les gardiens, et notamment ceux qui, à l’instar de l’Argentin Emiliano "Dibu" Martinez, ont la fâcheuse habitude de jouer avec les nerfs de leurs adversaires directs sur penalty en tentant de les distraire. Ils ne pourront plus le faire. La loi 14 telle qu’elle a été amendée est très claire sur le sujet.

"Le gardien ne peut distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l’exécution du penalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets", indique-t-elle. "Le gardien doit veiller à respecter le jeu et l’adversaire en évitant de distraire abusivement le tireur", est-il encore écrit dans la nouvelle procédure à respecter. "Aux penalties je deviens fort, et je sais que les gens me respectent. Je le sais parce que des adversaires me l'ont confié, s’était félicité Martinez lors des célébrations du titre mondial en Argentine, en référence au manqué de Tchouameni. Je savais que le garçon allait être nerveux. J'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il a tout foiré."