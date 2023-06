Les maillots d'Arsenal retirés de la vente pour une bourde repérée par des supporters

Arsenal commercialise depuis le mois dernier un maillot domicile en hommage à la saison des Invincibles d’Arsène Wenger en 2003-2004. Mais la tunique, vendue près de 130 euros, comporte une erreur dont se sont plaints des fans pointilleux…

Une bourde plutôt embarrassante. Arsenal a mis en vente le mois dernier un maillot domicile en hommage à la saison des Invincibles d’Arsène Wenger en 2003-2004. Les partenaires de Thierry Henry, Patrick Vieira et Robert Pirès ont été sacrés champions d’Angleterre sans perdre la moindre rencontre, avec un bilan de 26 victoires et 12 nuls. Vingt ans plus tard, les Gunners ont tenu à saluer leur parcours sans accroc à travers une tunique spéciale, vendue près de 130 euros.

Adidas, l’équipementier d’Arsenal, a inséré sur le maillot les 38 journées de Premier League de cette saison mythique, dans l’ordre chronologique. Mais en recevant la tunique collector, certains supporters pointilleux ont remarqué une erreur de conception. Ou plutôt un oubli assez embarrassant... Au lieu des 38 matchs annoncés, le maillot en comporte seulement 32. En reprenant le calendrier 2003-2004, les supporters se sont aperçus qu’il manquait deux nuls contre Portsmouth et Birmingham, ainsi que quatre victoires… De quoi les mettre en colère.

Arsenal a reconnu la bourde

Certains s’en sont plaints sur les réseaux. D’autres ont contacté directement le club londonien et Adidas pour le signaler et demander un remboursement. Selon The Sun, les Gunners ont répondu aux fans mécontents en leur envoyant un mail pour reconnaître la bourde et proposer un dédommagement financier. En attendant que l’erreur soit rectifiée, les fameux maillots ont été retirés de la vente. Ils ne sont plus disponibles sur les boutiques en ligne d’Arsenal et d’Adidas. Les fans peuvent en revanche toujours se procurer le maillot classique de l'équipe londonienne.