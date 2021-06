Copa America: 12 cas positifs au Covid-19 pour le Venezuela, à 24h du premier match

Douze membres de la délégation vénézuélienne, dont des joueurs, ont été testés positifs au Covid-19 à la veille du match d'ouverture de la Copa America contre le Brésil, pays hôte, ont indiqué samedi les autorités sanitaires de Brasilia.

Cluster au sein de la Vinotinto. À la veille du match d'ouverture de la Copa America contre le Brésil, pays hôte de dernière minute, le Venezuela a dénombré pas moins de douze cas positifs au Covid-19 au sein de sa délégation. Les contaminations concernent aussi bien des joueurs que des membres du staff. Les personnes concernées sont "asymptomatiques" et à l'isolement, précisent les autorités sanitaires de Brasilia.

Avant les résultats du dépistage, la sélection vénézuélienne avait simplement dû mettre son capitaine Tomas Rincon à l'isolement. Le staff médical avait décrit un "épisode viral", sans préciser s'il était question de Covid-19 ou non.

16 joueurs convoqués en urgence

Pour faire face à ce foyer d'épidémie, 16 joueurs ont été convoqués en urgence par le sélectionneur portugais Jose Peseiro. Ce dernier avait, auparavant, dû écarter de sa liste Wilker Angel et Rolf Feltscher, tous deux touchés par le coronavirus.

Le Venezuela se trouve dans le groupe A avec le Brésil, la Colombie et l'Equateur et le Pérou. Le groupe B se compose de l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Les quatre meilleurs de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.

En mai, la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a fait parvenir au Venezuela 4.200 doses d'un vaccin chinois contre le Covid-19 afin d'immuniser les joueurs, les techniciens et les arbitres nationaux. Le Venezuela, pays de 32 millions d'habitants, compte plus de 247.000 cas de contamination au Covid-19 et plus de 2.700 morts, selon des chiffres officiels toutefois remis en cause par l'opposition vénézuélienne et des ONG.