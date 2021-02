Copa America 2021: le Qatar et l'Australie se désistent

Le Qatar et l'Australie ont renoncé à participer à la Copa America 2021 pour laquelle ils étaient invités, en raison d'un problème de calendrier, a indiqué mardi un responsable de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), organisatrice du tournoi.

C'est une conséquence indirecte de la pandémie de coronavirus. À cause des calendriers chamboulés par la crise sanitaire, le Qatar et l'Australie ne pourront pas honorer leur invitation à la Copa America 2021, prévue du 11 juin au 11 juillet 2021 en Colombie et en Argentine.

Les deux sélections, qui dépendent de la confédération asiatique, sont retenues pour des matchs d'éliminations de la Coupe du monde 2022 et de la Coupe d'Asie 2023. L'interruption des compétitions, en 2020, a obligé les instances à décaler plusieurs de ces rencontres qualificatives.

Des jours de repos à la place

Le Qatar et l'Australie ne seront pas remplacés, a fait savoir Gonzalo Belloso, secrétaire général de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) sur la radio argentine La Red. "Les jours des matchs des deux nations invitées, leurs adversaires auront un journée de repos. La Copa gardera toute sa splendeur", a-t-il assuré, en insistant sur le fait que la compétition était bel et bien maintenue.

L'Australie, dont ce devait être la première participation, aurait dû affronter l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l'Urugay lors de la phase de poules de cette 47e édition de la Copa America (initialement prévue en 2020, mais reportée à cause du Covid-19). Le Qatar, déjà invité lors de l'édition 2019, avait été versé dans l'autre groupe avec la Colombie, le Brésil, tenant du titre, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela.