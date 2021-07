Copa America: Neymar fustige l’arrogance de l’arbitre de Brésil-Pérou

Décisif lors de la qualification du Brésil pour la finale de la Copa America face au Pérou (1-0), Neymar a sévèrement critiqué l’attitude de l’arbitre de la rencontre, le Chilien Roberto Tobar, lundi.

Neymar était sur tous les fronts, lundi soir en demi-finale de la Copa America entre le Brésil et le Pérou (1-0). Le meneur de jeu a délivré la passe décisive sur l’unique but de la rencontre inscrit par Lucas Paqueta après un festival de dribbles dans la défense. A l’issue de la rencontre, il a aussi sévèrement critiqué le comportement de l’arbitre, le Chilien Roberto Tobar.

"Il ne peut pas arbitrer une demi-finale de Copa America"

"L'arbitre ne peut pas faire ce qu'il a fait, a pesté la star du PSG. C'est un manque de respect pour tous les joueurs, sa façon de parler, de regarder, ce qu'il dit aux joueurs sur le terrain. Dès la première minute, je suis allé lui parler, et il était très arrogant. Tout le monde le dit, je pense que ce n'est pas normal que les deux équipes se plaignent."

Neymar assure ne pas viser "la façon dont il a sifflé pendant le match". "Il peut faire des erreurs, ça en fait partie, mais l'arrogance qu'il avait dans ce match..., poursuit-il. Pour moi, il ne peut pas arbitrer une demi-finale de Copa America."

Le sélectionneur péruvien critique aussi l’arbitre

Un sentiment partagé par les autres acteurs de la rencontre, dont le sélectionneur péruvien, Ricardo Gareca. "Je ne parle jamais des arbitres et je ne dirai rien sur les décisions, car tout le monde peut faire des erreurs, a-t-il confié en préambule. Je ne me mêle jamais de ça. Mais il faut être prudent avec les joueurs. Ils sont là pour calmer les joueurs, pas pour les attaquer, ni les maltraiter."

"Ils sont là pour essayer de le contenir, car nous sommes tous dans une situation de pure adrénaline, de pure tension, poursuit-il. Ce sport exige qu'ils aient la tête froide et qu'ils respectent les joueurs. Vu de l'extérieur et d'après ce qu’on m’a dit - et je dois croire aux joueurs – ils doivent améliorer leurs relations avec les joueurs, en particulier cet arbitrage aujourd'hui. S'il y a quelque chose à dire de l'organisation, c'est ça, et ce n'est pas un petit sujet."