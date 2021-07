Un ancien international argentin allume Neymar: "Je lui donnerais un bon coup de pied"

L'attitude de Neymar, notamment contre le Pérou en phase de poule de la Copa America, a profondément irrité Oscar Ruggeri, consultant d'ESPN. Au niveau du comportement, l'ancien défenseur central argentin n'a pas manqué l'occasion de préciser que le Brésilien souffrait de la comparaison avec Messi.

Neymar déchaîne les passions. Et la dernière sortie d'Oscar Ruggeri en est une nouvelle preuve. L'ancien défenseur central argentin (96 sélections), notamment passé par Boca Juniors, River Plate ou encore le Real Madrid et aujourd'hui consultant pour ESPN, n'a pas épargné l'attitude du Brésilien pendant la Copa America.

"Il n'a pas les codes sur le terrain", a tranché Ruggeri. "Contre le Pérou, alors qu'il y avait 4-0 pour le Brésil, il tentait des petits ponts. Je lui donnerais un bon coup de pied !" Le comportement de la star du PSG face à la Colombie, qui a donné plus de fil à retordre au Brésil quelques jours après le match face au Pérou (2-1), n'avait pas non plus été digérée par l'Argentin. "Pourquoi n'a-t-il pas fait les plongeons quand il perdait ? En plus de cela, il a donné deux coups de pied. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait été expulsé", s'était agacé Ruggeri sur ESPN il y a quelques jours.

"Messi n'agit pas comme ça"

Forcément, l'ancien défenseur de l'Albiceleste n'a pas manqué l'occasion de comparer Neymar et Lionel Messi, qui flambe avec l'Argentine depuis le début de la Copa America (quatre buts et quatre passes décisives en cinq matchs). D'après Ruggeri, le sextuple Ballon d'Or est "différent des autres et, même avec un but, il n'agit pas comme ça (comme Neymar)".

Messi et Neymar, qui sont par ailleurs très proches, joueront tous les deux les demi-finales de la Copa (Brésil-Pérou dans la nuit de lundi à mardi à 1h, Argentine-Colombie dans la nuit de mardi à mercredi à 3h). En cas de victoires, les deux hommes pourraient se disputer le titre le 11 juillet prochain. Histoire d'enflammer encore un peu plus Oscar Ruggeri...