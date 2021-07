Copa America: l'Argentine en demi-finale grâce au show Messi

L'Argentine a facilement disposé de l'Equateur (3-0) dans la nuit de samedi à dimanche lors des quarts de finale de Copa America. Double passeur décisif puis buteur, Lionel Messi a guidé son équipe vers le dernier carré où l'Albiceleste affrontera la Colombie.

L'Europe du foot vibre à travers l'Euro 2021 et attend avec impatience les demi-finales entre l'Italie, l'Espagne, le Danemark et l'Angleterre. A plusieurs milliers de kilomètres de là, l'Amérique du Sud connait une belle Copa America avec des favoris en grande forme, notamment l'Argentine.

Large vainqueur de l'Equateur (3-0) ce samedi soir au Brésil, l'Albiceleste a tranquillement rejoint les demies et affrontera la Colombie, tombeuse de l'Uruguay aux tirs au but (0-0, 4 tab à 2) pour une place en finale.

Messi, deux caviars et un bijou

Libre de tout contrat, Lionel Messi est actuellement sans club en attendant, probablement, de trouver un accord pour prolonger avec le Barça. Visiblement cela n'a pas l'air de trop déranger le sextuple lauréat du Ballon d'or. Soucieux d'ajouter (enfin) un titre à son palmarès en sélection, "La Pulga" a pris les choses en mains. Ou plutôt l'attaquant de 34 ans s'est décidé de porter l'équipe dirigée par Lionel Scaloni jusqu'au sacre lors de cette Copa America disputée au Brésil.

Irrésistible et dévoué pour l'Albiceleste, Lionel Messi a d'abord servi Rodrigo De Paul puis (1-0, 40e) puis Lautaro Martinez (2-0, 84e) pour assurer la qualfication pour les demi-finales.

Histoire de faire un peu plus grossir ses statistiques, la star argentine aurait pu ensuite bénéficier dans le temps additionnel mais le VAR en a décidé autrement en lui accordant un coup-franc à l'entrée de la surface.

Pas vraiment gêné par cette décision arbitrale, le joueur du Barça a envoyé une frappe géniale et lumineuse en lucarne et inscrit son quatrième but de la Copa America.

Messi impatient d'en découdre avec la Colombie

Très rapidement Lionel Messi s'est tourné vers la demi-finale, prévue mardi prochain, face à la Colombie. Victorieux de l'Uruguay (0-0, 4 tab à 2) au bout du suspense, les Cafeteros se sont offert le droit de rêver au titre. Pour cela il faudra sortir un Lionel Messi en mission.

"C'était l'un de nos objectifs d'être parmi les quatre meilleurs. Nous savions que nous allions avoir un adversaire très difficile, a expliqué le capitaine argentin avant le duel face à la Colombie. J'espère qu'on pourra être en finale."

En cas de victoire face à la Colombie et notamment son duo d'attaquants de l'Atalanta Muriel-Zapata, l'Argentine pourrait bien avoir à faire face à l'autre favori de cette Copa America: le Brésil.

A domicile et portée par Neymar, la Seleçao semble être bien la seule équipe capable d'empêcher Lionel Messi de mettre fin à une disette de 28 ans sans titre pour l'Argentine. Mais avant de potentiellement se retrouver en finale, la star de l'Albiceleste et l'Auriverde du PSG doivent d'abord battre respectivement la Colombie et le Pérou pour rejoindre la finale. Cela promet.