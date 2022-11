Copa Libertadores: Arturo Vidal insulte le Real après le sacre de Flamengo

Le milieu de terrain chilien de Flamengo, Arturo Vidal, a menacé le Real Madrid en prévision d'un éventuel affrontement à la Coupe du monde des clubs, après le sacre des Rouge et Noir en Copa Libertadores.

L’ivresse de la victoire lui est montée à la tête, et le vétéran Arturo Vidal s’est senti pousser des ailes. Dans la foulée du sacre de Flamengo en Copa Libertadores, le Chilien de 35 ans a entraîné les supporters et ses coéquipiers dans un chant pour le moins trivial adressé à son ancien rival, du temps où il était encore un joueur du Barça, le Real Madrid: "Madrid, on va te casser le cul", a entonné l’international chilien.

De manière générale, les joueurs de Flamengo ont tous plus ou moins lancé un défi au Real Madrid, qu’ils pourraient croiser lors du prochain Mondial des clubs, pendant les festivités qui ont suivi le triomphe en Copa Libertadores.

Flamengo a remporté le troisième titre de son histoire dans la compétition en dominant l’Athletico Paranaense sur le plus petit des écarts (1-0). L'équipe de Rio de Janeiro succède ainsi à Palmeiras, double tenant du titre qui l'avait d’ailleurs battue en finale l'an dernier (2-1 après prolongation).

L'unique but du match a été marqué en toute fin de première période par Gabriel Barbosa (45+4e), alors que le défenseur de l'Athletico, Pedro Henrique, venait d'être exclu par l'arbitre argentin Patricio Loustau pour un second carton jaune (43e). Arturo Vidal n’est entré en jeu qu’en seconde période, à environ vingt minutes du terme de la rencontre dans les rangs des Rouge et Noir de Flamengo.