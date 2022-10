Flamengo: Vidal a suivi les obsèques de son père en visio

Arturo Vidal, milieu de Flamengo, n’a pas pu se rendre au Chili suivre les obsèques de son père, qu’il a finalement suivies par visio.

Un moment d’une douleur extrême suivi de loin. Arturo Vidal (35 ans), milieu du club brésilien de Flamengo, ne s'est pas rendu au Chili pour assister aux obsèques de son père, Erasmo, décédé lundi. L’ancien joueur du Barça ou de l’Inter Milan a suivi la cérémonie en visio sur son téléphone, relate le journal brésilien Globo Esporte. Les obsèques étaient programmées, jeudi au lendemain de la finale aller de la Coupe du Brésil disputée par Flamengo contre les Corinthians (0-0), mercredi.

Le club lui avait proposé de se rendre aux funérailles

Vidal est entré en jeu en seconde période à la place de Joao Gomes (65e). Il a obtenu un jour de repos supplémentaire de la part du club jeudi mais n’a pas pu se rendre sur place. Dorival, l’entraîneur, avait pourtant autorisé son joueur à manquer le match pour se rendre au Chili mais ce dernier a finalement préféré rester avec le groupe et prendre part à la rencontre. A l’issue de celle-ci, il a même pris le temps de poser en compagnie de plusieurs fans qui l’attendaient et lui ont témoigné des marques d’affection.

"Il a préféré rester, bien sûr qu'il était triste, comme nous l’étions tous pour lui, a confié l’entraîneur. Nous respectons la décision. Il a été catégorique quand il a décidé (de rester avec le groupe, ndlr), nous n'avions pas d'arguments. C’est un grand homme pour nous tous, ce qui fait que nous le respectons de plus en plus pour l'attitude qu'il a eue. Du caractère, de la dignité même dans une période très difficile. Il a pensé à l'ensemble, au groupe, sachant qu'il ne pourrait peut-être même pas assister (aux funérailles)."

Avant le coup d’envoi, les écrans géants du stade ont rendu hommage à son père. Le joueur avait publié des messages sur ses réseaux sociaux après l’annonce de la nouvelle. "Papa, aujourd'hui ton message de bonne chance avant le match va me manquer, mais je sais que d'en haut tu vas nous soutenir, a-t-il écrit. Maintenant, nous allons gagner cette Coupe et celle à venir. Pour vous et pour tous ceux qui me soutiennent au quotidien. Allez Flamengo!" Libre à la fin de son avebture avec l’Inter Milan, Vidal a rejoint le club de Rio l’été dernier.