Copa Libertadores: bagarres entre joueurs et stadiers… Atlético Mineiro-Boca Juniors s’est terminé dans le chaos

L’Atlético Mineiro a éliminé Boca Juniors mardi en 8es de finale de la Copa Libertadores. Un match marqué par de violents incidents au stade de Belo Horizonte, où les joueurs argentins se sont battus avec des membres de la sécurité locale.

Des insultes fleuries, des coups dans tous les sens, un nuage de gaz lacrymogène et même des jets d’ananas. Le match de Copa Libertadores entre l’Atlético Mineiro et Boca Juniors s’est terminé dans le chaos le plus total, mardi à Belo Horizonte. Les Brésiliens l’ont emporté aux tirs aux buts (0-0, 3 tab à 1), mais les Argentins ont eu le sentiment de se faire escroquer. La faute à un but refusé à Marcelo Weigandt pour un hors-jeu très limite, après l’intervention du VAR et près de huit minutes de flottement. Une décision d’autant plus mal vécue que le club de Buenos Aires avait déjà été privé d’un but par l’assistance vidéo lors du match aller, la semaine passée à la Bombonera (0-0).

A la fin de ces retrouvailles très tendues, les joueurs de Boca auraient tenté d’accéder au vestiaire de l’arbitre uruguayen Esteban Ostojich. Miguel Angel Russo, le coach du club xeneize, et ses adjoints, se seraient également chauffés avec des stadiers. Le ton serait rapidement monté et la situation a dégénéré. Dans des proportions assez hallucinantes. Les médias argentins et brésiliens décrivent des scènes de chaos dans les couloirs du stade Mineirao. Des joueurs de Boca et des membres du staff technique se sont battus avec des membres de la sécurité.

Rojo s’empare d’un extincteur, le président de l’Atlético Mineiro jette des bouteilles

Fernando Gayoso, l’entraîneur des gardiens, semblait particulièrement remonté. Le défenseur Marcos Rojo, passé par le Sporting Portugal et Manchester United, s’est emparé d’un extincteur dans la mêlée. Sergio Coehlo, le président de l’Atlético Mineiro (qui avait dénoncé les mauvaises conditions d’accueil au stade de Boca Juniors), a jeté des bouteilles d’eau sur les joueurs adverses.

Des scènes surréalistes qui ont obligé les forces de l’ordre à intervenir avec fermeté. Des gaz lacrymogènes ont été lancés à l’entrée du vestiaire des Argentins, qui n’ont pas du tout apprécié. Certains se sont sentis mal et ont dû aller se réfugier sur la pelouse afin de retrouver de l’air.

Une fois le calme revenu, huit membres de Boca Juniors, dont cinq joueurs, ont été emmenés au commissariat le plus proche pour être entendus par la police. A l’initiative de Miguel Angel Russo, toute la délégation du club de Buenos Aires a également fait le déplacement en soutien. Personne n’a finalement été placé en détention. Les deux clubs risquent désormais de lourdes sanctions après ces incidents particulièrement spectaculaires.