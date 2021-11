Copa Libertadores: touché par l'arbitre, un joueur de Palmeiras simule une blessure

Buteur contre Flamengo en finale de la Copa Libertadores samedi (2-1), Deyverson, l’attaquant de Palmeiras, s’est également fait remarquer par une simulation. Le Brésilien avait en fait été (très) légèrement poussé par l’arbitre.

Deyverson ne risque pas d’oublier la finale de la Copa Libertadores. Déjà parce que la victoire de Palmeiras contre Flamengo samedi soir après prolongation (2-1) a permis à son équipe de signer un doublé, dix mois après sa victoire contre Santos.

Mais en plus, l’attaquant brésilien (30 ans), entré en jeu en début de prolongation (91e), a fait basculer le match. Alors que Palmeiras et Flamengo était toujours à égalité (1-1), Deyverson a profité d’une grosse erreur d’un défenseur adverse pour récupérer le ballon et filer seul au but. Le but de la délivrance pour Palmeiras.

Enfin, Deyverson est également l’auteur de l’image du match qui aura fait sourire les téléspectateurs. En fin de prolongation, alors que la victoire de Palmeiras se dessine, l’attaquant brésilien s’est écroulé sur la pelouse, visiblement touché au dos. Sauf que le ralenti va le tourner en ridicule puisqu'il a en fait été légèrement poussé par... l’arbitre. Croyant à un geste de son adversaire, Deyverson est tombé en hurlant. La scène aura au moins permis au joueur de Palmeiras de grappiller quelques précieuses secondes.