Copa Libertadores: dans une finale 100% brésilienne, Palmeiras sacré pour la troisième fois

Palmeiras a remporté ce samedi la troisième Copa Libertadores de son histoire en dominant Flamengo (2-1 après prolongation), dans une finale 100% brésilienne.

Palmeiras a remporté ce samedi sa troisième Copa Libertadores de son histoire en s'imposant face à Flamengo (2-1 ap) au stade Centenario à Montevidéo. Dans cette 4e finale 100% brésilienne dans l'histoire de la compétition, les Verdão ont pris le meilleur dès le début de match grâce à un but rapide inscrit par Rephael Veiga au bout de cinq minutes. Le milieu de Palmeiras a parfaitement repris un centre du latéral Mayke pour délivrer les supporters des Verts.

Bien en place, la défense des tenants du titre a tenu jusqu'à la 72e minute et l'égalisation de Gabigol, le sauveur de la finale 2019, remportée par Flamengo face à River Plate.

Avant l'égalisation de Flamengo, Weverton et Diego Alves ont multiplié les arrêts des deux côtés face à David Luiz et Rony, alors qu'Henrique a manqué l'égalisation d'un cheveu à l'heure de jeu. Mais heureusement pour Flamengo, Gabigol a encore frappé et le meilleur buteur de la Copa Libertadores a profité d'un mauvais positionnement de Weverton pour marquer dans un angle fermé. Bien meilleurs dans le dernier quart d'heure, les vainqueurs de l'édition 2019 auraient pu l'emporter si Michael avait cadré sa reprise à cinq minutes du terme dans le temps règlementaire.

L'épilogue est venu en prolongation, avec un but de Deyverson à la 95e minute, sur une grosse bourde de la défense adverse. Le buteur, submergé par l'émotion, a fondu en larmes au moment de la célébration.