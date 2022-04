Côte d'Ivoire: Patrice Beaumelle n'est plus le sélectionneur

Patrice Beaumelle, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, n'a pas vu son contrat renouvelé par la Fédération Ivoirienne. Il était en poste depuis deux ans.

Le Français Patrice Beaumelle n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, son contrat de deux ans arrivé à son terme n'ayant pas été renouvelé, a annoncé la Fédération ivoirienne de football (FIF) mardi. "Le contrat de M. Patrice Beaumelle, sélectionneur national de l'équipe A, a pris fin le 6 avril 2022 après 24 mois", indique la FIF dans un communiqué. Les dirigeants de la FIF expriment "leurs remerciements au coach Beaumelle et à tout son staff pour le travail effectué".



Ancien adjoint d'Hervé Renard, il avait remporté dans ce rôle deux Coupes d'Afrique des nations, avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Nommé sélectionneur des Eléphants en mars 2020, Beaumelle, 43 ans, quitte la sélection sur un bilan mitigé.

Six candidats pour la succession

La Côte d'Ivoire a été éliminée par l'Egypte (0-0, 5-4 aux tirs au but) en janvier en huitièmes de finale de la dernière CAN au Cameroun et n'a pas réussi se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Le nom de son successeur ne devrait pas être connu dans l'immédiat, la FIF élisant un nouveau président le 23 avril prochain.



Six candidats ont officiellement déposé leur candidature, dont l'ancien attaquant vedette Didier Drogba. Malgré son statut, il n'est pas forcément favori de ce scrutin, faute de soutiens suffisants au sein des clubs ivoiriens. Cette élection a déjà été maintes fois reportée depuis 2020, en raison d'un imbroglio sur le système de parrainage pour les candidats. La FIF avait été mise sous tutelle en décembre 2020 par la Fifa qui a installé un "comité de normalisation" pour tenter de régler cette crise. La Côte d'Ivoire organisera la prochaine CAN du 23 juin au 23 juillet 2023.