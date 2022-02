CAN 2023: la Côte d'Ivoire est-elle prête pour accueillir la prochaine édition l'an prochain?

La Coupe d'Afrique des nations, dont l'édition 2022 se terminera ce dimanche soir avec la finale Sénégal-Egypte, reviendra dès 2023. La Côte d’Ivoire accueillera la compétition et l’avancement des travaux laisse place à quelques interrogations...

Alors que la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations se clôturera ce dimanche soir avec la finale entre le Sénégal et l'Egypte (20h), ces derniers jours à Yaoundé ont été l’occasion d’une passation de pouvoir entre le Comité d’organisation de la CAN au Cameroun et celui de la Côte d’Ivoire, prochain pays hôte pour le 34e opus de la compétition. Initialement prévue en hiver, elle aura finalement lieu au début de l’été du 23 juin au 23 juillet 2023. Elle se déroulera dans cinq villes : Korhogo au nord, Bouaké au centre, San Pedro sur la côte à l’ouest, Abidjan, capitale économique, et Yamoussoukro, la capitale politique.

La qualité des pelouses pose question

Une question se pose à 18 mois de la compétition : la Côte d’Ivoire sera-t-elle prête ? François Albert Amichia, président du comité d’organisation de la CAN ivoirienne, se veut rassurant. "Les stades sont en cours de rénovation et nous serons prêts, assure-t-il. La qualité des stades sera aussi au rendez-vous, le président de la République (Alassane Ouattara) nous met la pression pour que nous ne travaillions que dans le cadre précis du cahier des charges établi par le CAF afin d’avoir des stades de qualité et aux normes." En l’état, l’avancement des travaux laisse place à quelques interrogations sur les délais sans que cela ne soit pour autant rédhibitoire.

Autre problème de taille : juin correspond à la saison des pluies en Côte d’Ivoire, une période qui peut voir des précipitations extrêmement importantes pendant six à huit heures d'affilée. Dans ce cas de figure, comment assurer les accès aux stades et la qualité des pelouses ? Amichia rétorque : "Pour ce qui est des infrastructures d’accès au stade, nous sommes un pays équatorial qui vit depuis toujours avec cette météo. Nous sommes préparés. Pour ce qui est des pelouses, ça pourrait être un problème en effet, mais nous travaillons sur des systèmes de drainage efficaces."