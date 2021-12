Coupe Arabe 2021: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder Qatar-Algérie et Tunisie-Egypte

Les demi-finales de la Coupe Arabe verront s'affronter le Qatar et l'Algérie ce mercredi (20h), après une première confrontation dans le dernier carré entre la Tunisie et l'Egypte (16h).

L'Algérie et l'Égypte, victorieuses samedi du Maroc et de la Jordanie, affronteront respectivement le Qatar et la Tunisie lors des demi-finales de la Coupe Arabe de football, disputée jusqu'au 18 décembre au Qatar, hôte de la prochaine Coupe du monde. La sélection du riche émirat gazier a écrasé les Emirats Arabes Unis (5-0) et fera donc face à l’Algérie, qui a écarté le Maroc au terme d’un match spectaculaire et riche en rebondissements, conclu par une séance de tirs au but (2-2, 5-3 tab). Le match Qatar-Algérie est également une confrontation entre les champions d'Asie et d'Afrique en titre, après leurs triomphes continentaux respectifs en 2019.

Première demi-finale à 16h

La rencontre sera diffusée sur la chaîne YouTube de la FIFA à partir de 20h, tandis que la précédente demi-finale, mettant aux prises la Tunisie et l’Egypte sera elle aussi visible sur la chaîne de la FIFA, plus tôt dans la journée (coup d’envoi à 16h). Les Egyptiens se sont qualifiés face à la Jordanie (3-1), tandis que les Aigles ont dominé Oman sur le score de 3-1.

Vous pourrez également suivre chacune de ces deux demi-finales sur notre site en direct commenté aux horaires indiqués précédemment. Les vainqueurs s'affronteront lors de la finale, samedi prochain, au stade Al Bayt, et les perdants disputeront le match pour la troisième place au stade 974, plus tôt dans la même journée.

Demi-finales de la Coupe Arabe

Mercredi 15 décembre

Tunisie-Egypte (16h), sur la chaîne YouTube de la FIFA

Qatar-Algérie (20h), sur la chaîne YouTube de la FIFA