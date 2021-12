Coupe arabe: avec un but incroyable de Belaïli, l’Algérie sort le Maroc et file en demi-finale

Privé de ses meilleurs joueurs évoluant en Europe, la sélection algérienne a bataillé pour l’emporter aux tirs au but contre le Maroc (2-2, 5 tab à 3) ce samedi lors des quarts de finale de la Coupe arabe. Les Fennecs défieront le Qatar pour une place en finale, grâce à un penalty de Yacine Brahimi et un but magnifique de Youcef Belaili.

Riyad Mahrez et Achraf Hakimi, respectivement retenus en Angleterre et en France pour les matchs de Manchester City en Premier League et du PSG en Ligue 1, ont probablement apprécié le duel entre leur sélection de l’Algérie et du Maroc ce samedi en quart de finale de la Coupe arabe disputée au Qatar.

Même privés de leurs meilleurs joueurs - compétition hors fenêtre Fifa oblige - les Fennecs et les Lions de l’Atlas ont offert un beau spectacle aux supporters présents dans les tribunes du Al Thumama Stadium de Doha. Et à l’arrivée, les coéquipiers de l’ancien Rennais Yacine Brahimi l’ont emporté de justesse face la formation dirigée par Lhoussaine Ammouta (2-2, 5 tab à 3).

La joie des Algériens pendant leur match contre le Maroc © AFP

Brahimi buteur, le Maroc égalise en deux minutes

Après une première période légèrement à l’avantage du Maroc mais vierge de but, le duel entre les deux équipes A’ des voisins du Maghreb a basculé au retour des vestiaires. Une intervention ratée de Mohamed Chibi dans sa surface et l’arbitre du match a accordé un penalty pour l’Algérie après vérification auprès du VAR. Sans trembler, Yacine Brahimi a transformé en force malgré le plongeon Anas Zniti, le gardien du Raja Casablanca, du bon côté (1-0, 62e).

Pas le temps de célébrer que les défenseurs algériens ont relancé le Maroc. Sur un coup-franc à l’entrée de la surface, les Lions de l’Atlas ont bénéficié des largesses au marquage des Fennecs et Mohamed Nahiri, esseulé au second poteau, a tranquillement ajusté le vétéran Raïs M'Bolhi pour égaliser (1-1, 64e).

Un bijou de Belaili et M'Bolhi envoient l'Algérie face au Qatar

Après une dizaine de minutes pendant la prolongation, l'ancien Angevin Youcef Belaili a signé un enchaînement somptueux. A plus de 40 mètres du but adverse, le milieu offensif a enchaîné un amorti de la poitrine avec une frappe de demi-volée en pivot pour un lob sensationnel (2-1, 102e).

Là encore, l'avance de l'Agérie n'aura pas duré longtemps. Moins de dix minutes et sur un nouveau coup-franc, Badr Benoun a égalisé de la tête (2-2, 111e). Au terme d'une séance de tirs au but à suspense, Raïs M'Bolhi a stoppé la tentative de Karim El Berkaoui pour qualifier l'Algérie.

Vainqueur de la dernière édition en 2012, le Maroc prend donc la porte dès les quarts de finale. Pour l’Algérie, le parcours continue. Au moins le temps d’un match. Encore poussifs face à leur voisin, les Fennecs devront hausser leur niveau pour espérer rejoindre la finale. Et pour cause, le Qatar se dresse désormais sur leur route. Qualifié brillamment contre les Emirats arabes unis (5-0), le pays hôte compte bien marquer les esprits à moins d’un an de la Coupe du monde qu’il organisera.

L’autre affiche du dernier carré, donnera également lieu à un joli duel mercredi prochain entre la Tunisie et l’Egypte, respectivement victorieux d’Oman (2-1) et de la Jordanie (3-1). Pour son retour, la coupe arabe s’offre un beau retour aux affaires. Tant mieux pour le Mondial 2022 et la Fifa qui s’offrent ainsi une répétition grandeur nature.