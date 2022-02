Burkina Faso-Sénégal: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la demi-finale de la CAN 2022

Le Burkina Faso et le Sénégal s’affrontent dans la première demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, ce mercredi (20h) à Yaoundé.

Le Burkina Faso et le Sénégal vont se disputer le premier billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce mercredi (20h) en demi-finale à Yaoundé. Finalistes lors de la dernière édition, les Sénégalais de Sadio Mané poursuivent leur quête vers un premier titre dans l’histoire de la compétition après avoir échoué deux fois sur la dernière marche (en 2002 et 2019, donc). Le Burkina Faso va, pour sa part, disputer la deuxième demi-finale de son histoire après celle perdue à domicile en 1998.

La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1. Elle sera aussi à suivre sur RMC et en direct commenté sur notre site. Le vainqueur sera opposé à celui entre le Cameroun, pays hôte, et l’Egypte.

Pour ce rendez-vous, le Sénégal pourrait devoir se passer de Boulaye Dia, touché à la cheville lors du quart de finale face à la Guinée équatoriale (3-1). Le Marseillais Bamba Dieng et l’ancien Rennais Ismaïla Sarr (buteur en quart) sont en balance pour une place en attaque. Côté burkinabé, l’ancien Lyonnais, Bertrand Traoré, devrait faire son retour.

"Nous avons bien préparé ce match même si nous n’avons pas eu beaucoup de temps, a confié Aliou Cissé, sélectionneur sénégalais, mardi. On a misé plus sur la récupération que le travail. Le Burkina Faso est une très belle équipe, très prometteuse qui est en train de faire de bonnes choses. S’ils sont là aujourd’hui, c’est parce que cette génération progresse. Les quatre équipes qui restent dans cette CAN ont bataillé dur pour être là. Ce sera un match difficile mais nous sommes prêts."