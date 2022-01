CAN 2022: le Sénégal sort la Guinée équatoriale, les affiches des demi-finales sont connues

Le Sénégal a battu la Guinée équatoriale 3-1 en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Yaoundé ce dimanche, et rencontrera le Burkina Faso en demi-finales mercredi.

Le vice-champion d’Afrique est au rendez-vous. Le Sénégal n’a pas tremblé pour se défaire (3-1) de la Guinée équatoriale, et rejoindre le Burkina Faso en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations, ce dimanche. Le Sénégal intègre le dernier de la compétition pour la deuxième édition consécutive, après 2019.

La défense rugueuse des Guinéens n’a pas su contenir le talent individuel des Lions de la Téranga, qui ont tout de même encaissé, avec l’égalisation de Buyla (57e), à l’issue d’une superbe combinaison, leur premier but dans la compétition. Une égalisation qui est intervenue après que l’arbitre de la rencontre a changé sa décision (58e) d'accorder un penalty, qui semblait pourtant justifié, provoquant l’ire des joueurs de la Guinée équatoriale.

Et si c'était l'année du Sénégal?

La frustration n’aura duré qu’un temps, et la Guinée a fini par égaliser très rapidement en seconde période, se remettant du même coup à croire à une éventuelle qualification. C’était sans compter sur le banc sénégalais. Il n’aura fallu en effet que trois minutes à peine à Cheikhou Kouyaté, entré à la place de Pape Gueye (65e) pour se distinguer en étant à l’affût devant le gardien, battu, et redonner ainsi l’avantage à son équipe (68e).

Comme en première période après l’ouverture du score (25e), le Sénégal s’est libéré, dominant plus nettement la Guinée équatoriale, longtemps plaisante avant de se perdre. Sorti du banc en seconde période, Ismaïla Sarr a scellé le succès des siens en fin de match (78e). Le Sénégal n’est plus hermétique puisqu’il a encaissé son premier but de la compétition, mais cela importe peu au pays du milieu parisien Idrissa Gueye.

Les Lions de la Téranga, qui n’ont jamais gagné la Coupe d’Afrique des nations, sont qualifiés pour les demi-finales de l’édition 2022 de la CAN, dont ils espèrent qu'elle sera la bonne. Le Sénégal s’avance en tout cas comme l’un des favoris de la compétition, avec le pays hôte, le Cameroun, un statut qu’il affiche au grand jour. Les Lions Indomptables défieront l’Egypte, tombeuse du Maroc plus tôt dans la journée.

Les demi-finales

Mercredi 2 février

Burkina Faso - Sénégal 20h (à Yaoundé)

Jeudi 3 février

Cameroun - Egypte 20h (à Yaoundé)