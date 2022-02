CAN 2022: "A 5 minutes près, je pouvais tomber dans le coma", raconte l'arbitre de Mali-Tunisie

Quelques jours après la fin rocamboloesque de Mali-Tunisie, l'arbitre Janny Sikazwe est revenu sur l'un des évènements les plus marquants de la CAN.

Il prend la parole pour la première fois depuis le 12 janvier. Arbitre du désormais très connu Mali-Tunisie, Janny Sikazwe s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe pour raconter ce qu'il s'est passé en fin de rencontre et affirme ne pas s'être senti bien avant même le coup d'envoi du match. "Quand je suis arrivé à Limbé, il faisait très chaud, avec un taux d'humidité terrible, de plus de 80%. Dès mon échauffement, c'était dur. J'avais beau prendre de l'eau, j'avais l'impression d'avoir toujours aussi soif. Et ça s'est déterioré au fil des minutes, se souvient l'arbitre. A la pause, on a attendu qu'on nous ouvre la porte du vestiaire. J'ai pris le temps de relaxer mes jambes et quand on nous a ouvert, j'ai pu me restaurer."

Une première dans sa carrière

Gêné par la chaleur, Janny Sikazwe a traversé la seconde période comme une ombre. "J'ai commencé à perdre mes repères. J'étais confus et je ne me rendais compte de rien. Je n'entendais plus mes assistants qui ont dit qu'ils essayaient de me joindre, de m'aider car ils voyaient que quelque chose n'allait pas. Je n'ai même pas eu l'impression qu'ils me parlaient. Je n'en ai aucun souvenir. Même aujourd'hui, je ne vois toujours pas. C'est la première fois que je ressentais ça dans ma carrière."

Lors de Mali-Tunisie, l'arbitre avait sifflé la fin du match deux fois trop tôt, à 85'08 puis à 89'43. Le rencontre n'avait pas repris malgré la présence d'un nouvel arbitre, les Tunisiens refusant de sortir du vestiaire. Après ces évènements, l'arbitre est devenu la risée des réseaux sociaux. "Ce n'est pas simple de voir tout ce qu'il s'est dit sur vous mais c'est la vie, alors que c'est une situation particulière que je n'avais jamais vécue. J'ai été déçu d'entendre tout ça mais c'est moi qui suis le premier frustré de ce qu'il s'est passé. Je ne voulais pas spécialement revoir ce match", raconte Janny Sikazwe.

Victime d'un "coup de chaud" après une batterie d'examens, l'arbitre confie que ce diagnostic aurait pu être bien plus grave. "A cinq minutes près, je pouvais tomber dans le coma. J'aurais pu rentrer dans un cercueil. Car c'était dangereux ce qu'il s'est produit. Ma chance, c'est que je suis en bonne santé. Trois jours plus tard, j'ai repassé des tests de condition physique et tout était normal. Je n'avais aucune séquelle." Six jours plus tard, Janny Sikazwe a fait son retour... dans le camion de la VAR lors de Maroc-Gabon.