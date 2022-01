CAN 2022: 12 joueurs positifs au Covid dans les rangs de la Tunisie, avant le match décisif

La Tunisie, qui doit arracher jeudi sa qualification pour les 8es de finale de la CAN 2022 avec un match décisif contre la Gambie, a recensé 12 cas positifs au coronavirus dans son effectif. La star Wahbi Khazri est concernée.

Douze joueurs de la sélection tunisienne sont atteints du Covid, dont la star de l'équipe, Wahbi Khazri, à la veille du match décisif de la Coupe d'Afrique des nations 2022 contre la Gambie, a annoncé la Fédération tunisienne de football sur sa page Facebook.

"Ce soir, les joueurs ont participé à une séance d'entraînement en présence de 16 joueurs et en l'absence du reste (de la sélection de 28 équipiers, ndlr) en raison de leur contamination par le Covid-19", a précisé la fédération, alors que la Tunisie espère se qualifier pour les 8es de finale de la CAN.

Mohamed Drager est de retour

Ali Maaloul, Ayman Dahmen, Ghailene Chaalali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Wahbi Khazri, Ali Jmal et Mohamed Amine Ben Hmida ont été notamment placés à l'isolement. Selon la fédération, les tests ont en revanche attesté du rétablissement de Mohamed Drager. Cinq autres joueurs, contaminés au début du tournoi, sont soumis régulièrement à des tests rapides dans l'espoir que ceux-ci deviennent négatifs d'ici au match contre la Gambie.



La Tunisie s'est bien relancée dans le Groupe F de la CAN en battant la Mauritanie 4-0, dimanche, et peut espérer se qualifier aux dépens du Mali ou de la Gambie.