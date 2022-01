CAN 2022: ça part en bagarre générale après le nul entre le Gabon et le Ghana

Le Gabon a arraché le match nul dans les dernières minutes de sa rencontre face au Ghana (1-1), à la Coupe d'Afrique des nations. Un résultat qui a engendré de grosses tensions: une bagarre générale a éclaté au coup de sifflet final.

André Ayew était furieux et il n'était pas le seul, furieux d'avoir vu son équipe du Ghana concéder le match nul face au Gabon avec un but du Clermontois Jim Allevinah à la 88e minute. Une bagarre générale a éclaté sur la pelouse de Yaoundé au coup de sifflet final de ce match de la Coupe d'Afrique des nations, et il a fallu attendre de longues minutes avant de retrouver un semblant de calme.

Un coup de poing et un rouge

Le sélectionneur du Gabon Patrice Neveu a laissé exploser sa joie après ce résultat, ce qui a fait entrer l'ancien joueur de l'OM André Ayew dans une grosse colère. Le buteur ghanéen (18e minute) s'est dirigé en rogne vers le technicien, croisant l'arbitre sur son chemin, retenu par un coéquipier puis écarté par un membre du staff de son équipe. Mais derrière, la situation a dégénéré.

Bagarre générale avec notamment le Ghanéen Benjamin Tetteh qui a mis un coup de poing à un de ses adversaires. D'ailleurs, l'arbitre lui infligera un carton rouge... après de longues minutes d'imbroglio et de vives remontrances à Thomas Partey, car le joueur fautif était entre temps rentré au vestiaire.

Au classement du groupe C, le Gabon est deuxième derrière le Maroc, avec quatre points. Le Ghana n'a qu'un point à son compteur et se retrouve troisième, avant d'affronter les Comores mardi.