CAN 2022: l’équipe type de la compétition, avec quatre Sénégalais, Salah, et un joueur du PSG

La Confédération africaine de football a dévoilé ce lundi le onze type de la CAN 2022, qui s’est achevée par la victoire du Sénégal en finale contre l’Égypte (0-0, 4 tab à 2). Quatre Lions de la Teranga en font partie, tout comme Mohamed Salah et un joueur du PSG, Achraf Hakimi.

Les équipes type sont parfois assez folkloriques en fin de compétition. Avec des systèmes improbables visant à inclure un maximum de stars, au mépris de la cohérence d’ensemble. Mais la Confédération africaine de football n’est pas tombée dans ce piège au moment de former la dream team de la CAN 2022. Le onze dévoilé ce lundi pourrait parfaitement être celui d’un grand club. Dans un schéma en 4-3-3, il a même très fière allure.

Vainqueur de la compétition, le Sénégal est le pays le plus représenté avec quatre joueurs présents: le gardien Edouard Mendy (Chelsea), le latéral droit Saliou Ciss (Nancy), le milieu de terrain Nampalys Mendy (Leicester) et l’attaquant Sadio Mané (Liverpool). Finaliste malheureuse, l’Égypte, battue en finale par les Lions de la Teranga (0-0, 4 tab à 2), compte trois représentants avec le défenseur central Mohamed Abdelmonem (Al Ahly), le milieu de terrain Mohamed Elneny (Arsenal) et l’ailier Mohamed Salah (Liverpool).

Aboubakar entouré de Salah et Mané

Deux Burkinabés sont également à l’honneur: le défenseur central Edmond Tapsoba (Leverkusen) et le milieu de terrain Blati Touré. Achraf Hakimi (Maroc), auteur de deux coups-francs somptueux, occupe la droite de la défense. Vincent Aboubakar, le capitaine du Cameroun et meilleur buteur du tournoi (8), occupe la pointe de l’attaque.

La CAF a aussi communiqué le banc de cette équipe type, composé d’André Onana (Cameroun), Collins Fai (Cameroun), Kalidou Koulibaly (Sénégal), Mahmoud Hamdy (Égypte), Ahmed Abo Elfetouh (Égypte), André Anguissa (Cameroun), Youssouf M’Changama (Comores), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Sofiane Boufal (Maroc), Karl Toko-Ekambi (Cameroun) et Famara Diedhiou (Sénégal). Joli réservoir de talents.