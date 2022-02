CAN 2022: la grande émotion des commentateurs sénégalais après le triomphe des Lions de la Téranga

Thierno Dramé et Ibrahima Mboup, les deux commentateurs de la RTS, la chaîne de télévision sénégalaise, ont été submergés par l’émotion après la première victoire du Sénégal en Coupe d’Afrique des nations, dimanche soir, à Yaoundé.

Impossible de ne pas frissonner en voyant ces images… et surtout en écoutant ces commentaires. La charge émotionnelle était immense dimanche soir sur la pelouse du stade d’Olembé de Yaoundé (Cameroun). En tribune de presse aussi. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal est monté sur le toit de l’Afrique. Vainqueur de l’Egypte au bout du suspense (0-0, 4 tab à 2) dimanche soir, l’équipe d’Aliou Cissé a enfin remporté la CAN après deux finales perdues en 2002 et 2019.

"Il va falloir que tout le monde tienne, surtout nous qui devons commenter ce match-là..."

Un triomphe historique et beaucoup de larmes sur le terrain, comme celles du sélectionneur Aliou Cissé, mais aussi en tribunes. Suiveurs des Lions de la Téranga, Thierno Dramé et Ibrahima Mboup, les deux commentateurs pour la RTS, la chaîne de télévision sénégalaise, ont craqué au micro. En larmes, ils ont été submergés par l’émotion. "Il va falloir que tout le monde tienne, surtout nous qui devons commenter ce match-là… C’est dur de parler dans ces conditions."

Qu’ils se rassurent, Thierno Dramé et Ibrahima Mboup ont très bien fait partager ce moment d’histoire pour le Sénégal. Et même quelques heures après le sacre des Lions, il est bien difficile de ne pas être parcouru d'un frisson en ré-écoutant ces commentaires.