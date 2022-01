CAN 2022: la Gambie s'excuse après le coup de gueule du sélectionneur contre l'organisation

La Fédération gambienne de football a publié un communiqué pour tempérer les propos de son sélectionneur, Tom Saintfiet, dénonçant des conditions de vie irrespectueuses pour ses joueurs à la CAN.

La Fédération gambienne de football dénonce des propos sortis de leur contexte après les vives critiques du sélectionneur, Tom Saintfiet, contre les conditions d’hébergement réservées à ses joueurs. Le Belge, qui avait précisé vouloir être diplomatique dans sa réponse avait dénoncé un manque de respect. "Six joueurs dorment dans la même chambre, avec le même sanitaire, la même douche", et "seuls deux, trois membres du staff ont une chambre individuelle, les autres dorment à deux dans le même lit, au temps du Covid", avait décrit Saintfiet. "L'hôtel et les infrastructures où nous sommes, j'ai travaillé 14 ans en Afrique, je n'ai jamais vu ça", avait-il ajouté.

Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération gambienne a tenu à apporter des précisions. "Ce que l'entraîneur voulait dire, c'est qu'à l'hôtel susmentionné, il y a des appartements et dans l'un des appartements, il y a une entrée principale avec trois chambres séparées avec deux joueurs dans chacune des chambres, les six étant obligés de partager toilettes et salle de bain simples", indique le texte.

"Il faisait part de ses inquiétudes quant au fait que dans un tournoi où les règles de la CAF stipulent que si un joueur est testé positif pour Covid19, son colocataire manquera automatiquement le match à venir pour lequel le colocataire a été testé positif, poursuit le texte. Ainsi, que six joueurs se partagent les sanitaires peut engendrer un risque pour leur santé. A cet égard, les propos du coach ont été sortis de leur contexte et il n'a nullement insinué que six joueurs partageaient une seule chambre."

"Des citations fausses"

La GFF insiste sur le fait sur les joueurs sont répartis à deux par chambre avec des lits simples. "La CAF a pris les mêmes dispositions pour toutes les équipes nationales participant à la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies 2021 et aucune équipe n'est mieux traitée que l'autre", poursuit le communiqué.

"Nous tenons à préciser, sans équivoque, que jusqu'au moment où nous avons publié ce communiqué de presse, M. Saintfiet n'a parlé à aucun média ou individu à ce sujet en dehors de ce qu'il avait déjà dit lors de la conférence de presse susmentionnée, indique le texte. Ainsi, les citations qui lui sont attribuées sont fausses."

"La GFF tient à présenter ses excuses"

La Fédération conclut son communiqué fait amende honorable devant les organisateurs. "La GFF tient à présenter ses excuses au Comité d'Organisation Local et à la Confédération Africaine de Football ainsi qu'à toute partie ou individu qui aurait pu être offensé par les propos du coach, indique le texte. Ni le coach, ni la Fédération n'ont l'intention de saboter l'organisation d'une compétition où nous avons envoyé le signal à tout le continent et au monde que nous sommes une force avec laquelle il faut compter." Sur le terrain, la Gambie a rendez-vous ce lundi face à la Guinée, ce lundi (17h), en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.