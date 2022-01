CAN 2022: malgré les absents, la Tunisie domine le Nigeria et rejoint le Burkina Faso en quart

Au terme d'un match haché et où les deux équipes ont eu des difficultés à trouver leur rythme, c'est bien la Tunisie qui s'est imposée face au Nigeria (1-0) grâce à Msakni ce dimanche en 8e de finale de la CAN. Les coéquipiers de Wahbi Khazri, remis du Covid, affronteront le Burkina Faso, tombeur du Gabon (1-1, 7 tirs au but à 6).

Loin d'être favoris au coup d'envoi, encore touchés par plusieurs cas de Covid, les Aigles de Carthage ont fait mentir les pronostics ce dimanche face au Nigeria. Pour ce premier choc des 8es de finale de la CAN, la Tunisie devait pourtant faire sans son capitaine habituel Wahbi Khazri, présent à Garoua mais laissé sur le banc au coup d'envoi. Qu'à cela ne tienne, Youssef Msakni a parfaitement assuré l'intérim avec le brassard.

Msakni délivre la Tunisie face au Nigeria

Après une première période sans vraiment de relief, où les occasions se sont faites rares des deux côtés, c'est lui qui est venu délivrer les siens au retour des vestiaires. Suite à un beau travail dans le camp nigerian, Msakni repique dans l'axe en éliminant Aina et tente sa chance aux 25 mètres. Sa frappe du droit, vicieuse à ras de terre, trompe Maduka Okoye, pas exempt de tout reproche sur le coup (1-0, 47e). Derrière, la solidarité et l'abnégation des Tunisiens leur permettront de conserver ce petit avantage, bien aidés par l'expulsion d'Iwobi peu après l'heure de jeu. Quatre minutes après son entrée sur le terrain, aussi...

La Tunisie tient de nouveau son billet pour les quarts de finale de la compétition et aura six jours, jusqu'au 29 janvier (20 heures), pour récupérer un maximum de joueurs.

Les Etalons écartent le Gabon après une folle séance de tirs au but

Quelques minutes plus tôt, au bout du suspense, le Burkina Faso était parvenu, lui aussi, à décrocher son billet pour les quarts après un match complètement fou contre le Gabon.

Les choses démarrent plutôt bien pour les Etalons, même si Bertrand Traoré rate son penalty à la 18e minute en trouvant la barre. Car l'ancien Lyonnais se reprend 10 minutes plus tard pour tromper Amonome du pied gauche (1-0, 28e) et mettre sa sélection devant au score à la pause. Au retour des vestiaires, un nouveau fait de jeu sera favorable au Burkina, avec l'expulsion d'Obissa à la 67e minute. Mais à 11 contre 10, les coéquipiers de Steeve Yago ne parviennent pas à faire le break et se font surprendre au bout du temps additionnel sur un corner repris par Ecuele Manga et poussé dans ses propres buts par Guira (1-1, 90+3).

La prolongation ne donnant rien, les deux équipes s'expliquent alors aux tirs au but. Et après deux ratés de chaque côté, celui du Bastiais Lloyd Palun sera de trop. Ismahila Ouedraogo ne rate pas l'occasion de donner la victoire aux siens dans la foulée (1-1, 7 tirs au but à 6). Les Etalons disputeront les quarts de finale de la CAN 2022.