CAN 2022: le match de préparation Algérie-Gambie annulé

Alors que l'équipe de Gambie compte 16 joueurs indisponibles, la Fédération Gambienne de football a annoncé l'annulation des deux matchs amicaux prévus face à l'Algérie et la Syrie.

La préparation de l'Algérie est perturbée. Alors que les Fennecs devaient disputer leur premier match amical face à la Gambie en vue de la Coupe d'Afrique des nations à Doha, la Fédération Gambienne de football a annoncé ce samedi l'annulation de la rencontre. "En raison de l'indisponibilité de 16 joueurs, représentant 57% des 28 sélectionnés, nos matches internationaux amicaux pré-CAN avec l'Algérie et la Syrie ont tous deux été annulés", a expliqué l'instance dans un communiqué. Actuellement au Qatar pour préparer leur première campagne de la CAN, les Gambiens sont privés d'un gardien.

La Fédération algérienne en colère

Cette annulation a provoqué la colère de la Fédération algérienne, qui a répondu sèchement dans un communiqué: "La partie gambienne a décidé de manière unilatérale et à quelques heures de ce match d’annuler cette rencontre sous prétexte que cette sélection enregistre l’absence d’un gardien de but. La Fédération algérienne de football déplore cette attitude qui fait preuve d’un grand manque de professionnalisme et de respect vis-à-vis des parties ayant tout mis en place pour la réussite de ce match de préparation, dans un pays frère qui, à travers la Fédération Qatarie de football, n’a pas hésité à apporter toute l’aide et les facilitations nécessaires".

Les hommes de Djamel Belmadi disputeront une deuxième rencontre amicale face au Ghana, le 5 janvier à Doha, avant d'entamer la défense de leur titre face à Sierra Leone. Quant à la Gambie, elle entamera la CAN le mercredi 12 janvier face à la Mauritanie. Les Scorpions ont été reversés dans le Groupe F en compagnie de la Mauritanie, du Mali et de la Tunisie.