CAN 2022: le milieu du Sénégal et de l’OM Pape Gueye suspendu par la Fifa

En marge du match de la CAN entre le Sénégal et la Guinée (0-0) ce vendredi à Bafoussam, le sélectionneur des Lions Aliou Cissé a annoncé que son milieu de terrain Pape Gueye a été suspendu par la Fifa. Une décision consécutive au différend entre son club, l’OM, et Watford, avec lequel l’ex-Havrais avait signé un pré-contrat avant de rejoindre le club phocéen en 2020.

Coup dur pour les Lions. L'international sénégalais Pape Gueye a été suspendu par la Fifa à la suite d'un différend entre son club de Marseille et le club anglais de Watford, a annoncé vendredi son sélectionneur Aliou Cissé. Pape Gueye, 22 ans, présent actuellement au Cameroun avec les Lions du Sénégal, "a eu des problèmes extra équipe nationale. Il y a eu des problèmes entre Watford et Marseille sur un transfert. La Fifa l'a suspendu", a déclaré Aliou Cissé dans une vidéo consultée vendredi par l'AFP. Le milieu de terrain n'a pas participé au 2eme match du Sénégal à la CAN ce vendredi face à la Guinée (0-0).

"Tant qu'on n'a pas fait appel, il ne peut pas jouer avec nous, précise Aliou Cissé. On l'a su en réalité cinq minutes avant le coup d'envoi. C'est un autre problème qui nous est arrivé comme tant d'autres problèmes depuis le début de cette CAN." L'information sur la suspension de Pape Gueye "est tombée ce matin vers 11H00-midi. Le team menagar (de l'équipe) a eu l'informaion de la part de son avocat qui nous a dit attention: ne le faites pas jouer". "Il faut prier pour le récupérer pour tout le reste du tournoi. Ce n'est pas encore évident", a poursuivi Aliou Cissé. Le Sénégal jouera son dernier match de poule face au Malawi lors de la troisième journée. Les Lions et le Sily national de Guinée sont quasiment qualifiés en huitième de finale.

Watford avait déposé une plainte

Formé au Havre, Pape Gueye a signé à l’Olympique de Marseille le 1er juillet 2020. Le joueur qui arrivait en fin de contrat avec le HAC a signé un bail de quatre ans. Un transfert que Watford que conteste. La formation de Premier League qui avait été reléguée en Championship avait officialisé l’arrivée de Pape Gueye le 29 avril 2020, soit trois mois avant son arrivée à l’OM.

Le joueur avait refusé de rejoindre l'équipe londonienne, estimant avoir été victime "d'abus" par son ancien agent Bakari Sanogo. Pape Gueye avait ensuite confié ses intérêts à l'avocat Pierre-Henris Bovis, lequel avait rapidement estimé avoir repéré plusieurs irrégularités dans le contrat liant le joueur à Watford. S’estimant lesés, les Hornets avaient déposé une plainte auprès de la Fifa qui a ouvert une procédure l'an passé. Selon L’Equipe, les dirigeants olympiens cherchaient à obtenir un accord à l’amiable avec leurs homologues britanniques.