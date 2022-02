CAN 2022: le Sénégal s'offre le premier titre de son histoire, aux tirs au but contre l'Egypte

Le Sénégal a écrit la plus belle page de son histoire en remportant pour la première fois la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Les Sénégalais, portés par Sadio Mané, ont battu l'Egypte aux tirs au but.

Il avait raté un penalty dans les premières minutes de la rencontre, il n'allait pas le faire deux fois. Sadio Mané a offert au Sénégal le premier titre de son histoire à la Coupe d'Afrique des nations, en marquant le tirs au but de la victoire face à l'Egypte ce dimanche en finale.

Après trois finales perdues, les Lions de la Teranga ont rompu la malédiction face au septuple vainqueur du tournoi. Et pourtant que ce fut dur. Car les Sénégalais ont eu dans les pieds, dès la 5e minute, l'occasion de passer devant. Mais Sadio Mané a raté le penalty qu'il avait obtenu, butant sur un Gabaski conseillé par Mohamed Salah... le coéquipier de Mané à Liverpool.

Les larmes de Salah

Les larmes de Salah en finale de la CAN 2022 © Capture écran BeIN

Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, avec de nombreuses occasions de part ét d'autre en première période, avant que le rythme ne retombe lors du deuxième acte. Il a fallu aller en prolongation - pour la quatrième fois de cette CAN pour les Egyptiens - puis aux tirs au but pour avoir la fin du scénario.

Deux tireurs ont raté côté égyptien, un côté sénégalais. Balle de match pour Sadio Mané, sous le regard d'un Mohamed Salah déjà en pleurs, comme s'il savait ce qu'il allait se passer. Et l'ancien Messin, élu homme du match, n'a pas tremblé, envoyant le Sénégal au septième ciel. C'est une page de l'histoire du football sénégalais qui s'est écrite au Cameroun. Et une page du football africain.