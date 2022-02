Sénégal-Egypte: l'image incroyable de Salah et Mané, rivaux en pleine discussion avant un penalty

Sadio Mané a raté un penalty dès les premières minutes de la finale de la CAN 2022 entre le Sénégal et l'Egypte ce dimanche. Avant que le gardien égyptien n'arrête le tir, le joueur de Liverpool avait eu une étonnante discussion avec Mohamed Salah, son coéquipier en club... et rival en sélection.

Le sélectionneur du Sénégal affirmait avant le match avoir un plan anti Mohamed Salah. Mais l'attaquant de l'Egypte avait peut-être aussi un plan anti penalty de son coéquipier à Liverpool, Sadio Mané. Car l'attaquant sénégalais a raté l'occasion d'ouvrir le score dès les premières minutes de la finale de la CAN 2022.

L'arrêt d'Abou Gabal

Après avoir obtenu un penalty (5e minute), le joueur s'est chargé de le tirer. Avant sa tentative, une image a marqué les esprits: celle de l'Egyptien Salah et du Sénégalais Mané en pleine discussion... comme on aurait pu le voir à Liverpool, où les deux hommes sont coéquipiers. Le tout sous le regard du gardien de l'Egypte Mohamed Abou Gabal.

Salah et Mané en grande discussion avant le penalty du Sénégal contre l'Egypte, en finale de la CAN 2022 © Capture écran BeIN

Le portier, le regard déterminé, a stoppé la tentative de Sadio Mané qui, il faut dire, n'a pas vraiment tiré le meilleur penalty de sa carrière avec un choix pleine axe, stoppé en puissance par Abou Gabal.

