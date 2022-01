CAN 2022: les Maliens aussi n'ont pas compris la fin de match rocambolesque contre la Tunisie

Le match Tunisie-Mali (0-1) de la Coupe d’Afrique des nations 2022 s'est terminé de manière chaotique ce mercredi avec un coup de sifflet final sifflé trop tôt à deux reprises. Le défenseur malien Massadio Haïdara a expliqué pourquoi son équipe a fini par revenir sur le terrain.

Scènes surréalistes ce mercredi lors de Tunisie-Mali (0-1) à la Coupe d’Afrique des nations. La fin de ce match a été sifflée trop tôt à deux reprises par l’arbitre zambien Janny Sikazwe. Une première fois avec cinq minutes d’avance, à la 85e. Un coup de sifflet qui a rendu fou de rage le camp tunisien. Après quelques secondes de flottement, l’arbitre a finalement fait reprendre le match, avant de l’arrêter pour de bon alors qu’il restait environ dix-sept secondes à jouer dans le temps réglementaire.

Il a donc zappé quelques secondes dans son décompte, mais aussi choisi de ne pas accorder de temps additionnel alors que plusieurs remplacements avaient été effectués au cours de la rencontre. Ce qui a bien sûr provoqué la colère des Tunisiens, battus 1-0 par les Maliens.

Haïdara décrit "une atmosphère un peu bizarre"

Face à la tension sur le terrain, le quatuor arbitral a dû rejoindre les vestiaires sous escorte de la sécurité. Et ça ne s’est pas arrêté là. Plus de trente minutes plus tard, les officiels ont décidé de faire reprendre le match. Sans l’arbitre principal, mais avec le quatrième arbitre à sa place. Si les Maliens se sont présentés sur la pelouse du stade de Limbé (Cameroun), les Tunisiens ne sont pas revenus. Le nouvel arbitre a alors acté la fin du match. Pour la troisième fois. "C'est un peu d'incompréhension pour les deux équipes. On n'a pas trop compris, a raconté le défenseur malien Massadio Haïdara auprès de Canal+ Afrique. On est rentré au vestiaire en pensant que c’était fini même si on avait senti sur le terrain une atmosphère un peu bizarre. J'ai compris qu’une fois dans le vestiaire. On nous a dit que l’arbitre s'était trompé deux fois. Maintenant ils essayent de régler ça mais c'est un peu bizarre."

"On est revenus parce qu'on nous a dit de revenir sur le terrain, a ajouté le joueur du RC Lens. On est revenus pour dire qu'on est revenus. On a fait ce qu’on nous a demandé. C'est comme ça et on ne peut pas faire grand-chose. On a gagné mais c'est triste d'avoir des événements comme ça. La victoire on ne l'a pas volée mais on voulait une victoire nette. Malheureusement c'est plus ça que notre victoire qui va faire parler."

Un membre du staff malien a également raconté le déroulé de cet épisode improbable. "Pendant ces minutes de flottement, on s'est demandé si on devait reprendre le match ou pas, a-t-il expliqué auprès de Canal+ Afrique. L'arbitre a commis une grossière erreur en arrêtant le match avant la 90e sans temps additionnel. Le règlement dit qu'il faut terminer le match sauf si les Tunisiens ne regagnent pas la pelouse. C'est une entrée en matière un peu chaotique pour la Tunisie mais l'essentiel est fait, le Mali a gagné. C'est compliqué, c'est un imbroglio règlementaire."