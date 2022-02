CAN 2022: "On a la chance d'enfin écrire l'histoire", Mamadou Niang veut voir son Sénégal battre l'Egypte

L’ancien attaquant du Sénégal Mamadou Niang veut croire que la génération emmenée par Sadio Mané est celle qui offrira aux Lions de la Téranga leur premier titre majeur sur le continent africain, ce dimanche face à l’Égypte, en finale de la CAN 2022. C'est ce qu'il explique dans une interview à RMC Sport.

Mamadou Niang, on a l’impression que le Sénégal tient une occasion en or de réparer cette erreur de l’histoire en remportant la Coupe d’Afrique des nations, qu’en dites vous ?

On a une seconde chance, après la désillusion en 2019, contre l’Algérie en finale. On a la chance de pouvoir réparer ça, de se rattraper, et d’enfin écrire l’histoire. Le Sénégal n’a pas gagné de CAN, n'a pas d'étoile sur le maillot. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas normal. Dimanche, on aura l'occasion de réparer ça et on va essayer de faire un gros match.

Cette équipe a-t-elle quelque chose en plus par rapport aux générations précédentes ?

Je l’ai toujours dit, si une équipe mérite de gagner une compétition, c'est ce groupe là. Depuis qu’ils sont ensemble, ils font un travail incroyable, même s’ils sont passés par des périodes difficiles où le jeu n’a pas toujours été au rendez-vous. Ils ont toujours su rester solidaires, c'est un bon groupe qui travaille bien. Ce sont des bons petits, ils sont adorables, tous autant qu’ils sont. Ils sont d’une gentillesse incroyable, ils sont polis. C’est vraiment une famille, un groupe sain et uni. De toutes les générations que j’ai connues depuis 2002 c’est vraiment l'équipe qui mérite le plus de gagner.

Toutes les générations ont eu un joueur au-dessus du lot, mais on l’impression qu’avec Mané, le Sénégal dispose d’un joueur reconnu mondialement, un cador.

Tout le monde le savait déjà mais on s'aperçoit encore plus à travers les derniers matchs qu’il a pu faire, notamment le quart et la demi-finale. On a la chance d’avoir un Sadio Mané incroyable, c’est un top player, un joueur de classe mondiale. On en est très fiers. Mais au-delà de ça, c’est quelqu’un qui pense collectif, qui a le sens du collectif. S’il est à ce niveau là, c’est qu’il peut compter sur ses partenaires qui le poussent à être à ce niveau là. Il n’y a aucune jalousie dans ce groupe, aucune hypocrisie. Ils connaissent la qualité de Sadio donc ils font tout pour le mettre en avant, pour qu’il puisse s'exprimer le mieux possible. Je pense à la colonne vertébrale de cette équipe, avec Kalidou Koulibaly. Je pourrais même rajouter Abdou Diallo qui a vraiment pris ses responsabilités pendant cette CAN. Il fait partie pour moi de cette colonne vertébrale, avec Gana Gueye aussi, qui est un joueur important depuis pas mal d’années en sélection. On peut ajouter des joueurs de qualité qui sont des leaders comme Kouyaté. Des joueurs en devenir comme Pape Gueye ou Ismaila Sarr, et j'en passe. Comme Nampalys Mendy qui ne partait pas titulaire et s’est imposé. Pour moi il sera dans l’équipe type de cette CAN parce qu’il fait des matches incroyables au milieu.

Sur l’ensemble de la compétition, on a le sentiment que le Sénégal développe un football plus attrayant et part favori. Quel est le piège à éviter ?

On n’est pas favoris, on ne se sent pas favoris en tout cas. On sait qu’on aura affaire à un grand d’Afrique. L’Égypte, ce n'est pas rien. C’est le pays le plus titré. Dimanche, ce sera leur dixième finale, ils en ont déjà disputé neuf et remporté sept. Ils ont l’habitude de ce genre de pression. Nous concernant, il s’agira seulement de notre troisième finale. Ils seront favoris, nous sommes les outsiders. On va essayer d’écrire l’histoire, de gagner notre premier titre. On va aller là-bas avec beaucoup d’humilité et de concentration pour faire un bon match.

Quel est le rôle de ces grands frères dont vous faites partie, que leur dites-vous à ces joueurs ?

Je pense que c'était bien que d’anciens internationaux soient présents durant cette CAN. Il faut montrer qu’on tire tous dans le même sens. Avec cette ancienne génération, on essaie de les pousser le plus loin possible, vers la victoire. Ils le méritent tellement. Tu vois, je n’ai plus de voix, j’ai tellement crié pendant la demi-finale... Même quand je jouais, je n’ai jamais ressenti autant de stress que pendant la demi-finale. J’ai tellement envie que cette génération aille au bout, offre cette première Coupe d’Afrique au peuple sénégalais. C’est l’année où cette génération peut le faire.

Comment casser cette dynamique de ce Sénégal qui n’arrive pas à gagner ?

C’est le football, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Le problème c’est qu’on a perdu à chaque fois des finales alors que ce n'était pas mérité. En 2002 face au Cameroun, au Mali, aux tirs au but. Je pense qu’on mérite la victoire. Sur toute la compétition, on a été au top. En 2019, sur toute la compétition on est moyen mais on est monté en puissance, et on fait une finale extraordinaire. Malheureusement on perd à nouveau. La chance n'a pas tourné de notre côté. J’espère que ce sera l’inverse dimanche. Il faut se donner les moyens de faire un bon match et croire en notre bonne étoile. L’équipe fait tout ce qu’il faut pour être au top. Ils sont sérieux, concentrés, rigoureux, il n’y a pas de brebis galeuses dans le groupe. Les joueurs sont concernés. Ils vont tout donner pour obtenir cette victoire.