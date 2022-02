CAN 2022: le plan anti-Salah du coach du Sénégal, avant la grande finale contre l'Egypte

Avant la finale de la CAN 2022 entre le Sénégal et l'Egypte (ce dimanche soir à 20 heures), Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Téranga, a confié que son équipe avait travaillé pour tenter de limiter l'influence de Mohamed Salah.

Museler l'un des meilleurs joueurs du monde: la mission paraît difficile mais elle est assurément l'une des clefs de la grande finale de la CAN entre le Sénégal et l'Egypte, ce dimanche soir à 20 heures. Pour tenter de remporter leur premier titre continental, les Lions de la Téranga savent qu'ils doivent à tout prix limiter l'impact de Mohamed Salah, incontestable leader technique des Pharaons.

Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, ne s'y est pas trompé. Il a confié avoir préparé un "plan" anti-Salah avant ce choc au sommet. "Nous travaillons pour diminuer la marge de manœuvre de Mohamed Salah", a-t-il lâché, sans trop s'étaler, en conférence de presse.

Le match dans le match entre Salah et Mané

Cette affiche sera également le théâtre d'un véritable match dans le match entre Mohamed Salah et Sadio Mané, superstars du football mondial. Les deux hommes, coéquipiers à Liverpool, ont l'occasion de mettre leur sélection sur le toit de l'Afrique et seront assurément les deux attractions de cette finale. Mais, plutôt que leurs performances individuelles, c'est plutôt leur capacité à faire briller leur équipe qui sera particulièrement scrutée par Aliou Cissé.

"Que ce soit Sadio (Mané) ou Salah, ce qui est important c’est que leur équipe gagne et qu’ils influencent sur les performances de leur équipe", tempère le sélectionneur des Lions de la Téranga. "Il faut qu’on arrive ensemble à briller, être au rendez-vous ensemble de cette finale pour essayer de l’emporter." Et, pour l'un des deux joueurs, entrer encore un peu plus dans l'histoire du football.