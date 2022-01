CAN 2022: où en est l’Algérie depuis son sacre lors de la dernière édition?

L’Algérie va entamer sa Coupe d’Afrique des nations 2022 face au Sierra Leone, ce mardi près de Douala (14h). Avec confiance et ambition. Favoris à leur propre succession, les coéquipiers de Riyad Mahrez n’ont plus perdu depuis leur sacre il y a deux ans et demi en Égypte.

L’euphorie n’est pas vraiment retombée. Deux ans et demi après son triomphe au Caire, l’Algérie est toujours sur un petit nuage. Érigés en héros par tout un peuple, les joueurs de Djamel Belmadi continuent de surfer sur la CAN 2019. Le coup franc de Riyad Mahrez, la finale face au Sénégal (1-0), la liesse indescriptible dans les rues d’Alger… les images sont encore fraîches dans les mémoires. Et l’émotion toujours palpable.

Autant dire que les Fennecs ont bien l’intention de faire durer le plaisir, à l’heure de remettre leur titre en jeu au Cameroun. Annoncés comme les grands favoris de la compétition, ils ont rendez-vous avec le Sierra Leone pour leur entrée en lice, ce mardi près de Douala (14h). Avec l’envie de marquer les esprits, dans un groupe E où figurent également la Côte d’Ivoire et la Guinée Équatoriale.

Invaincue depuis octobre 2018

Belmadi l’a clairement annoncé: l’Algérie ne vise rien d’autre que la coupe. Ce serait la troisième, après celles de 1990 et de 2019. "Nous on ne s'en cache pas, on veut garder le titre, appuie le milieu de terrain Sofiane Feghouli. C'est ça le très haut niveau, c'est perdurer sur des années. Aujourd'hui, nous sommes l'équipe à battre et on va essayer de continuer ainsi. L'objectif est de gagner de nouveau au Cameroun." Un discours partagé par Mahrez: "On arrive avec beaucoup d’envie et d’ambition, pour essayer de faire la même CAN qu’en 2019 et faire quelque chose de grand pour le pays."

Une détermination renforcée par les récents résultats des Fennecs. Les champions d’Afrique n’ont pas perdu un seul match depuis leur épopée en Égypte (19 victoires, 7 nuls). Ils restent même sur une impressionnante série de 34 rencontres sans défaite (toutes compétitions confondues). Il faut remonter à octobre 2018 pour trouver la trace du dernier revers de l’Algérie. C’était lors d’un déplacement au Bénin, en éliminatoires de la CAN 2019 (1-0).

Une ossature inchangée, Mahrez en dynamiteur

Plus de trois ans après, l’équipe de Belmadi (en poste depuis l’été 2018) est devenue une référence. La 29e nation au classement Fifa se présente au Cameroun avec une ossature inchangée. L’expérimenté Raïs M’Bolhi (35 ans), qui évolue à Ettifaq (Arabie Saoudie), est toujours dans les buts. L’arrière-garde s’appuie sur des éléments aguerris comme Aïssa Mandi (Villarreal), Ramy Bensebaini (Mönchengladbach) ou Youcef Atal (Nice).

L’effectif regorge de bons manieurs de ballons, à l’image de Sofiane Feghouli (Galatasaray), Ismaël Bennacer (AC Milan), Yacine Brahimi (Al-Rayyan), Adam Ounas (Naples) ou Youcef Belaïli (sans club). Sans oublier Riyad Mahrez, la star de Manchester City, actuellement en grande forme. Devant, Baghdad Bounedjah et Islam Slimani sont là pour faire la différence et peser sur les défenses adverses.

La Coupe Arabe remportée avec une équipe remaniée

Dans un schéma en 4-3-3 ou en 4-4-2, les Fennecs avancent avec des automatismes et des certitudes. Fort d’une liste élargie à 28 joueurs, en raison de la pandémie de Covid-19, Belmadi dispose d’un réservoir de grande qualité. Malgré un effectif remanié, l’Algérie a d’ailleurs remporté la Coupe Arabe, le mois dernier au Qatar. En battant la Tunisie en finale (2-0, ap). De quoi renforcer encore un peu plus son statut. Après avoir étrillé le Ghana en match de préparation la semaine passée (3-0), les Verts semblent plus affûtés que jamais.

Après avoir survolé leur groupe de qualification (Niger, Burkina Faso, Djibouti), ils ont facilement obtenu leur ticket pour les barrages de la Coupe du monde 2022, prévus en mars dans la zone Afrique. Le tirage au sort des affiches aura lieu le 22 janvier, entre la fin de la phase de poules et les 8es de la CAN. D’ici-là, l’Algérie espère avoir lancé parfaitement sa campagne camerounaise. A condition de bien gérer la pression et l’attente immense qui entourent désormais chacune de ses sorties.