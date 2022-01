CAN 2022: Bailly taillé pour sa course d’élan après son tir au but raté lors de Côte d'Ivoire-Egypte

Eric Bailly, défenseur de la Côte d’Ivoire, subit une salve de critiques depuis son tir au but face à l’Egypte en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, mercredi. C’est surtout sa course d’élan qui est pointée du doigt.

Eric Bailly a précipité l’élimination de la Côte d’Ivoire en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Egypte (0-0, 5 tab 4), mercredi. A 2-2 dans la séance, le défenseur a vu sa tentative repoussée par la gardien adverse pour le seul échec de la séance. Depuis, le joueur de Manchester United subit un flot de critiques sur les réseaux sociaux. Moins pour son raté que pour la manière dont il a frappé le ballon.

Un pas d’élan, un petit saut et un tir à l’aveugle

L’ancien joueur de Villarreal a en effet exécuté une étrange course d’élan. Il s’est ainsi élancé sur un pas avant de faire un petit saut, puis de tirer en détournant le regard, pour tenter de feinter le gardien adverse. Mais Mohamed Abou Gabal, entré en cours de jeu, ne s’est pas laissé piéger: il a plongé du bon côté pour détourner le ballon. Quelques minutes plus tard, Mohamed Salah a envoyé les Pharaons en quarts de finale pour affronter le Maroc.

La manière peu conventionnelle de tirer de Bailly suscite autant la colère des fans ivoiriens que l’amusement en Angleterre, où joue le défenseur. "Le mec s'est transformé en Jorginho, Bruno Fernandes et Firmino sur un penalty et a encore raté", a écrit l’un d’eux. Un autre y voit une manœuvre de Bailly dans la course à la qualification en Ligue des champions entre Manchester United et Liverpool. "Eric Bailly a raté son penalty pour que l'Egypte passe, ce qui signifie que Mo Salah mettra encore plus de temps à revenir pour Liverpool", s’est amusé un compte Twitter.

Sévère pour Bailly qui a tenu sa place face à l’Egypte après avoir reçu un violent coup à la tête lors du match précédent. Il a joué en portant en casque de protection. Cette saison, le joueur n’a participé qu’à sept matchs avec Manchester United, toutes compétitions confondues.