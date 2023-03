CAN 2024: l'Algérie décroche son billet pour la prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire

L’Algérie s’est imposée ce lundi face au Niger lors d’un match délocalisé en Tunisie (1-0). Un succès qui permet aux joueurs de Djamel Belmadi de valider leur ticket pour la Coupe d’Afrique des nations 2024, prévue en janvier prochain en Côte d’Ivoire.

L’Algérie sourit à nouveau. Après une année 2022 cauchemardesque, marquée par leur sortie de route lors de la CAN au Cameroun et leur non-qualification pour la Coupe du monde au Qatar, les Fennecs retrouvent des couleurs en ce début de printemps. Les joueurs de Djamel Belmadi se sont imposés 1-0 face au Niger, ce lundi, lors d’un match délocalisé en Tunisie (le Niger ne dispose pas d’un stade homologué par la Confédération africaine de football). Un résultat qui leur permet de valider leur qualification pour la CAN 2024, prévue en janvier prochain en Côte d’Ivoire, comme le Maroc il y a quelques jours.

De retour en équipe nationale, plus d’un an après sa dernière convocation, Baghdad Bounedjah a inscrit le seul but de la rencontre. L’attaquant d’Al-Sadd (Qatar) a profité d’un service de Riyad Mahrez pour faire trembler les filets du stade de Radés, au sud-est de Tunis (6e). Le 22e but en 55 sélections du héros de la finale de la CAN 2019, appelé en renfort après le forfait sur blessure d’Islam Slimani.

Les joueurs ont rompu le jeûne du ramadan en seconde période

Après leur premier succès contre le Niger, jeudi dernier près d’Alger (2-1), un nul suffisait aux Algériens pour valider leur qualification en ce début de semaine. Mais les coéquipiers d’Ismaël Bennacer, dont beaucoup ont rompu le jeûne du ramadan en seconde période, se sont employés à signer une quatrième victoire en quatre sorties dans le groupe F des éliminatoires de la CAN 2024.

Ils sont désormais assurés de terminer à l'une des deux premières places de la poule, avant même leurs derniers rendez-vous en Ouganda (en juillet) et face à la Tanzanie (en septembre). La Côte d'Ivoire les attend.