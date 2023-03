Algérie: Bouanani décisif pour sa première avec les Fennecs… après leur avoir joué un mauvais tour avec les Bleuets en U18

Ancien joueur de l’équipe de France des moins de 18 ans, Badredine Bouanani avait marqué le but vainqueur contre les jeunes pousses algériennes en juin 2022. Mais ce jeudi, l’ailier de l’OGC Nice a offert à Riyad Mahrez le but de la victoire des Fennecs contre le Niger (2-1) pour sa première chez les A.

Révélation niçoise du début d’année après la nomination de Didier Digard sur le banc azuréen, Badredine Bouanani a découvert ce jeudi le niveau international. Binational, le joueur franco-algérien de 18 ans a effectué ses débuts avec les Fennecs de Djamel Belmadi. Mieux, l’ailier a délivré une passe décisive pour la star Riyad Mahrez contre le Niger. Un caviar qui a permis à l’Algérie de l’emporter (2-1) et de conforter sa première place lors des qualifications pour la CAN 2023. Une première de rêve pour celui qui avait joué un mauvais tour aux U18 algériens en juin 2022.

"C’était une sensation exceptionnelle parce que rentrer devant ce public… Déjà sur l’hymne national j’avais quelques frissons et je voulais vraiment jouer, a savouré le principal intéressé en zone mixte dans des propos relayés par les médias locaux. J’avais vraiment envie de faire un bon match et c’est ce que j’ai fait avec une passe décisive pour Riyad."

Bouanani remercie les supporters algériens

Ancien international tricolore chez les jeunes, Badredine Bouanani a finalement opté pour le pays d’origine de son père chez les A. Avec ses débuts réussis ce jeudi, il a un peu fait oublier ce but marqué dans les derniers instants d’un amical gagné à Oran (2-3) par la sélection française dirigée par Lionel Rouxel.

Ce soir-là, pour sa première (et unique) cape avec le brassard de capitaine de l'équipe de France, le joueur formé au Losc avait inscrit le but vainqueur. Une situation qui a amusé le prometteur et talentueux milieu offensif.

"Il y a une différence parce que l’année dernière je n’étais pas avec l’Algérie et ils étaient contre nous, a encore indiqué le néo-international. Mais j’avais quand même cette sensation de 'ah il faut que je joue avec l’Algérie' parce que c’est un sentiment exceptionnel. Les supporters sont incroyables. Je les remercie pour leur soutien depuis le début. Depuis que j’ai annoncé que j’avais choisi l’Algérie je reçois beaucoup de messages de soutien. Et je les en remercie."