CAN: Ali Ahamada négatif, les Comores devraient avoir un gardien face au Cameroun

Frappée de plein fouet par le Covid, la sélection des Comores a reçu une bonne nouvelle à quelques heures de son 8e de finale face au Cameroun, puisqu'Ali Ahamada a été testé négatif et pourrait être aligné dans les buts.

A quelques heures du 8eme de finale de la CAN face au Cameroun ce soir (20 heures), les Comores, frappé par un cluster, ont annoncé ce lundi que deux joueurs sont désormais négatifs au Covid-19: le gardien Ali Ahamada et le milieu Yacine Bourhane. Pour le premier, ex-portier de Toulouse, c'est un vrai soulagement car les Comores risquaient d'être privés de leur trois gardiens face aux Lions Indomptables. Les deux joueurs passent des tests physiques pour retrouver la compétition. Les Comores attendent désormais la décision de la commission médicale de la CAF, laquelle doit donner son accord pour leur participation au 8eme de finale.

Poursuivre le rêve

Malgré la multiplication des cas de Covid (12) chez les joueurs et le staff, les Comores continuent à poursuivre leur rêve pour leur première participation à une Coupe d'Afrique des nations. "Être là où on est aujourd'hui est une grande chance. Personne n'aurait pensé que les Comores seraient à ce stade de la compétition. On va jouer le Cameroun, l'une des plus grandes nations du continent. On espère que ce match va bien se dérouler pour nous", a confié Nadjim Abdou, le milieu des Coelanthes.

Troisièmes de son groupe derrière le Maroc et le Gabon, les Comores avaient réussi à renverser le Ghana lors de la dernière journée de la phase de poule. Ce lundi, deux nouvelles équipes vont valider leur ticket pour les quarts de finale et rejoindront le Burkina Faso et la Tunisie, qualifiés ce dimanche.