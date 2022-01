CAN: la CAF enquête sur l’arbitrage de Tunisie-Mali, après la fin de match lunaire

Lors du match de Coupe d’Afrique des nations entre la Tunisie et le Mali, l’arbitre de la rencontre Janny Sikazwe s’est "distingué" en sifflant à deux reprises la fin de la rencontre avant la fin du temps réglementaire. La Confédération africaine de football annonce mener une enquête.

Le monde du football n’est pas prêt d’oublier ce Tunisie-Mali. Malheureusement pas la performance sportive des deux sélections ou la victoire des Maliens (1-0), mais plutôt la prestation de l’arbitre Janny Sikazwe.

Le Zambien a sifflé à deux reprises la fin de la rencontre de Coupe d’Afrique des nations avant la fin du temps réglementaire. Un évènement ayant déclenché de vives réactions, notamment de la part des Tunisiens, qui ont refusé de reprendre le match près d'une demi-heure plus tard, pour les quelques minutes restantes. Ce jeudi, la Confédération africaine de football a annoncé mener l'enquête: "Dans le cadre du match de CAN TotalEnergies entre la Tunisie et le Mali disputé à Limbé le 12 janvier 2022, la CAF recueille tous les rapports nécessaires auprès des officiels de la rencontre."

Peu d’éléments à l’instant T

Pour l’heure, l’instance juge ne pas avoir assez d’éléments pour communiquer plus longuement sur cette affaire: "La CAF transmet ces documents aux organes compétents de la CAF. À ce stade, la CAF n’est pas en mesure de faire d’autres commentaires tant que les instances responsables n’ont pas indiqué la voie à suivre."

Le patron des arbitres Essam Abdel-Fatah aurait fait savoir au journaliste Tarek Talaat que l’arbitre avait été victime d’une insolation, ce qui aurait conduit à une perte de concentration. De nouveaux éléments devraient être attendus dans les prochains jours. En attendant, la compétition suit son cours avec, ce jeudi à 17h, la rencontre entre le Cameroun et l’Ethiopie.