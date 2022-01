CAN: trois cas positifs pour le Sénégal dont Mendy, à deux jours de son premier match

A deux jours de son premier match face au Zimbabwe, le Sénégal déplore trois cas positifs au Covid-19 dans son effectif, dont Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly.

Coup dur pour le Sénégal. Alors que la sélection d'Aliou Cissé débute son aventure en Coupe d'Afrique des nations face au Zimbabwe lundi (14 heures), trois joueurs ont été testés positifs au Covid-19. Et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit d'Édouard Mendy (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Naples) et Famara Diedhiou (Alanyaspor). Les trois joueurs sénégalais, absent de l'entraînement, ont été mis à l'isolement.

Le Sénégal favori selon Abdou Diallo

A la veille du coup d'envoi de la compétition, Abdou Diallo garde confiance en ses coéquipiers. Dans un entretien diffusé sur la chaîne TV de la Fédération Sénégalaise de football, le défenseur du PSG estime que son équipe est "favorite" et que c'est "une bonne chose". "Cela voudrait dire qu'on a bien bossé en amont. La réalité du terrain est tout autre et il faut se préparer comme toutes les autres équipes et aller au boulot."

Après le Zimbabwe, le Sénégal enchaînera avec la Guinée le 14 janvier, puis le Malawi le 18, avec pour objectif de remporter le trophée, trois ans après la défaite en finale face à l'Algérie (1-0) en Egypte.