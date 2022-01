The Best: les trois finalistes pour le trophée de gardien de l’année dévoilés

La FIFA dévoile ce mercredi les trois derniers candidats en lice pour le titre du gardien de l’année. Le trophée se jouera entre Gianluigi Donnarumma (PSG), Édouard Mendy (Chelsea) et Manuel Neuer (Bayern).

L’étau se resserre à quelques jours du verdict. Fin novembre, la FIFA avait publié une première liste de cinq joueurs susceptibles de remporter le titre du gardien de l’année. Parmi eux, ils ne sont plus que trois puisque Alisson Becker et Kasper Schmeichel ont été écartés de la liste. Le vainqueur se trouve donc parmi ces noms: Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy et Manuel Neuer.

Verdict le 17 janvier prochain

Il faudra donc choisir entre le champion d’Europe avec l’Italie et 10e du Ballon d'Or arrivé cet été au PSG, le vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et le tenant du titre allemand. Pour rappel, ce sont les entraîneurs d’équipes nationales féminines et masculines ainsi que leurs capitaines, certains journalistes et les fans qui sont appelés à voter pour élire leur favori. Le résultat final sera dévoilé le 17 janvier prochain, lors de la cérémonie The Best organisée par la FIFA. Les trois finalistes pour le trophée d’entraîneur de l’année seront connu ce jeudi.

Chez les femmes, les gardiennes du PSG et de l’OL, Stéphanie Labbé et Christiane Endler, font partie des trois finalistes. Elles sont accompagnées par l’Allemande Ann-Katrin Berger, qui garde les buts de Chelsea. La lauréate succédera à la Française Sarah Bouhaddi, récompensée l’année passée.